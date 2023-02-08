Бастрыкин затребовал доклад о взрыве на карьере Карликанова

Руководитель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о загрязнении воздуха в Челябинской области в результате работы Новосмолинского карьера.

От деятельности щебеночного предприятия почва пропиталась бетонной пылью, погибли деревья и растения, ухудшилось состояние здоровья граждан, особенно страдающих бронхиальной астмой. Однако местная администрация мер к разрешению проблемы и установке защитных щитов не предпринимает, а многочисленные обращения жителей в различные инстанции результатов не принесли.

Сообщается, что, несмотря на приостановление надзорными органами действия разрешения на проводимые работы, неправомерная деятельность не прекращена, а загрязнение окружающей среды усиливается.

В СУ СК России по Челябинской области по результатам проверки, поставленной на контроль председателем СК России, возбуждено уголовное дело по статье 251 УК РФ - «Загрязнение атмосферы».

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о проведенных следственных действиях и установленных на данный момент обстоятельствах, а также о результатах расследования уголовного дела.

Напомним, в конце ноября 2022 года в районе Новосмолинского карьера (поселок Новосинеглазово, Челябинская область) произошел взрыв в результате проводимых работ (обошлось без пострадавших).

Похожая история с якобы взрывами произошла и в 2020 году. В комментариях власти Челябинска тогда заявили, что виновником не мог быть Новосмолинский карьер.

Добавим, что Новосмолинский карьер принадлежит депутату-единороссу Заксобрания Челябинской области Юрию Карликанову.