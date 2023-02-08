08.02.2023
История солнечной Адели, или Доброта спасет мир
08.02.2023
КСП проверит целевое использование бюджетных средств, выделенных на развитие туризма
08.02.2023
В Челябинске разбойники напали с битой на подростка
08.02.2023
Молодых парней задержали в Челябинске с крупной партией героина
08.02.2023
Половина жителей Челябинской области системно занимается спортом
07.02.2023
Кардиохирурги Челябинска избавили молодую маму близнецов от гигантской аневризмы аорты
Бастрыкин затребовал доклад о взрыве на карьере Карликанова
08.02.2023
Молодых парней задержали в Челябинске с крупной партией героина
16.01.2023
Жалобы на загрязнение воздуха от деятельности Новосмолинского карьера - на контроле у Бастрыкина
08.12.2022
К ситуации с аварийным общежитием на Мира подключились прокуратура и СК
06.12.2022
Коммунальные объекты в частные руки чиновники передавали без концессионных соглашений
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023