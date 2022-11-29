В районе Старосмолинского карьера произошел взрыв

В районе Старосмолинского карьера (поселок Новосинеглазово, Челябинская область) произошел взрыв в результате проводимых работ. Пострадавших нет.

В МЧС по Челябинской области от очевидцев поступило сообщение о взрыве и клубах дыма в районе поселка Новосинеглазово.

«В ходе уточнения обстановки установлено, что в районе Старосмолинского карьера при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. В связи с промерзшим грунтом количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Пострадавших нет, объект работает в штатном режиме. На место выезжали сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, службы муниципального звена РСЧС.