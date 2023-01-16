Жалобы на загрязнение воздуха от деятельности Новосмолинского карьера - на контроле у Бастрыкина

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку сообщений о загрязнении атмосферного воздуха в Челябинской области. Жители пожаловались на деятельность Новосмолинского карьера.

Сообщение о проблеме экологического характера в Челябинской области было оставлено в аккаунте информационного центра СК России. Южноуральцы, постоянно проживающие в садовых товариществах, пожаловались на пыль, поднимающуюся от Новосмолинского карьера и оседающую в радиусе нескольких километров.

«От деятельности щебеночного предприятия почва пропиталась бетонной пылью, погибли деревья и растения, ухудшилось состояние здоровья граждан, особенно страдающих бронхиальной астмой. Однако местная администрация мер к разрешению проблемы и установке защитных щитов не предпринимает, а многочисленные обращения жителей в различные инстанции результатов не принесли», - сообщили в СКР.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклады о предварительных и окончательных результатах проверки.

Напомним, в конце ноября 2022 года в районе Новосмолинского карьера (поселок Новосинеглазово, Челябинская область) произошел взрыв в результате проводимых работ (обошлось без пострадавших).

Похожая история с якобы взрывами произошла и в 2020 году. В комментариях власти Челябинска тогда заявили, что виновником не мог быть Новосмолинский карьер.

Добавим, что Новосмолинский карьер принадлежит депутату-единороссу Заксобрания Челябинской области Юрию Карликанову.