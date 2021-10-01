Беременные южноуралочки, переболевшие ковидом, пройдут реабилитацию в санаториях

В Челябинской области беременные женщины, переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19, будут направлены на реабилитацию в региональные санатории.

«Мы в ближайшее время примем решение о том, что беременные женщины, переболевшие ковидом, в первую очередь должны будут пройти реабилитацию и получить возможность отдохнуть на природе под наблюдением врачей», - рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге 30 сентября.

На сегодня уже более трех тысяч беременных жительниц Челябинской области переболели коронавирусной инфекцией.

«Мы сохранили жизни всех, и здоровье всех. И благополучно родоразрешили тех [инфицированных], кто находился на поздних сроках беременности. Слава Богу, все под контролем», отметила Ирина Гехт.

Ирина Альфредовна отметила, что пока в регионе очень низкий процент привитых от ковида беременных женщин. «Есть рекомендация, что после 22 недели вакцинация от ковид показана и возможна. Но, к сожалению, женщины пока пренебрегают этой мерой защитой, как и вакцинацией от гриппа. Будем персонально работать по женским консультациям, чтобы максимально привить беременных женщин и от ковида, и от гриппа», - сказала Ирина Гехт.

Как отмечается на официальном сайте стопкоронавирус.рф, проводимые исследования показали, что у беременных женщин, заболевших ковидом, повышается риск преждевременных родов и вероятность кесарева сечения.

В целом, как отмечают специалисты, заболевание коронавирусом может значительно осложнить ход беременности. Поэтому будущим матерям рекомендуют строго соблюдать меры предосторожности, избегать скоплений людей.

В июне 2021 года беременным женщинам разрешено по согласованию с врачом сделать прививку вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недель беременности.

К группам риска по коронавирусу среди беременных относят женщин с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми (ССЗ) и онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени.