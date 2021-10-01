01.10.2021
Благодаря судебным приставам сироты из Аргаяшского района получили квартиры
01.10.2021
В суд Копейска передано уголовное дело в отношении москвичек, которые украли у жителей России свыше 18 миллионов рублей
01.10.2021
Магнитогорцев не пустят в общественные места без QR-кодов о вакцинации
01.10.2021
Челябинец убил мать, которая не смогла достать ему денег на выпивку
01.10.2021
В Челябинске будут судить бывшего полицейского за передачу информации об умерших похоронщикам
01.10.2021
ММК: развитие «веера возможностей» и «карьерных траекторий»
Беременные южноуралочки, переболевшие ковидом, пройдут реабилитацию в санаториях
01.10.2021
В Челябинской области свободно лишь 2% коек для пациентов с ковидом, но новые пока не открывают
01.10.2021
Магнитогорцев не пустят в общественные места без QR-кодов о вакцинации
01.10.2021
Из 90 пациентов ковидного госпиталя в Чебаркуле только один был вакцинирован
30.09.2021
За сутки еще 384 южноуральца заболели ковидом, умерло 24
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
29.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021