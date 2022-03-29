Без мертвых деревьев: челябинский парк имени Тищенко начинают готовить ко второму этапу благоустройства

Челябинский парк «Металлург» имени Тищенко, являющийся жемчужиной Металлургического района, в текущем году ждет второй этап благоустройства, на которое глава региона Алексей Текслер выделил сто миллионов рублей.

Обустройство скейт-парка, установка детских площадок нового поколения, продолжение начатого в ушедшем году развития тропиночной сети и освещения, а также ремонт выставочного зала знаменитого Дома-аквариума – работа в парке, расположенном в центре Металлургического района, ограниченного улицами 60 лет Октября, Дегтярева, Первого Спутника и Румянцева, предстоит серьезная.

Как сообщили в администрации Челябинска, завтра, 30-го марта, территорию популярного общественного пространства начнут готовить к обновлению. В частности, в «Металлурге» вырубят мертвые и аварийные деревья – 139 ясенелистных кленов, тополей и берез. «Голым» парк не останется – вместо снесенных растений здесь зазеленеют саженцы-крупномеры «ростом» не менее трех с половиной метров.

В мэрии отметили, что необходимость сноса вышеназванных деревьев подтверждают акт и разрешение городского управления экологии и природопользования, где подчеркнули, что «санитарные рубки проводятся с целью удаления больных, опасных и погибших деревьев, чтобы цивилизованно, своевременно и поэтапно обновлять зеленый фонд парка».

Напомним, проект благоустройства парка имени Тищенко (это 34 гектара природного пространства и богатая, с 1947-го года, история развития), был окончательно готов в начале декабря 2020-го года. Проектирование общественного пространства было соучаствующим – жители Челябинска (разных возрастов и разных профессий) активно участвовали в работе над созданием проекта.

В сентябре 2021-го года результаты первого этапа реконструкции знаменитого «Металлурга» оценили Алексей Текслер и глава южноуральской столицы Наталья Котова.

Интересно, что в далеком 1947-м году на месте нынешнего парка находилась березовая роща, а улицы 60 лет Октября, теперь огибающей северную границу парка, и вовсе не было. Стараниями заводчан в новом парке появились фонтан, летний кинотеатр, беседка для игры в шахматы, танцевальная площадка. Парк быстро завоевал любовь жителей Металлургического района, стал местом притяжения для всех челябинцев благодаря разнообразным формам досуга и уникальному благоустройству.

Второе рождение парк получил в 1981-м году, когда по приказу директора Челябинского металлургического комбината Олега Тищенко (именем которого он назван) был разработан и воплощен в реальности план реконструкции парка. Именно тогда в «Металлурге» появился Дом-аквариум (первый на Урале и в Сибири) и была построена «Поляна сказок» - самый узнаваемый объект общественного пространства.

Однако постепенно любимое место отдыха челябинцев приходило в упадок. Сегодня, благодаря стараниям властей, «Металлург» обретает вторую молодость и возвращает себе былую красоту.