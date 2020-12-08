В Челябинской области за сутки умерло 13 пациентов с ковидом из шести муниципалитетов

Обсуждение проекта бюджета Челябинской области на три года прошло без жарких дискуссий

Челябинская область в 2021 году увеличит расходы на социалку на 2,5%

В Челябинской области еще одну школу полностью закрыли на карантин по ОРВИ

В Челябинске завершено соучаствующее проектирование парка имени Тищенко

В Челябинске завершено проектирование парка имени Тищенко в Металлургическом районе, ставшего вторым для южноуральской столицы общественным пространством, развитие которого архитекторы обсудили с горожанами (первым объектом соучаствующего проектирования стала набережная озера Смолино в конце улицы Гагарина).

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, организатором сессии выступило Агентство инновационного и инвестиционного развития совместно с экспертами компании «Development Pro» - при поддержке городской мэрии (это уже второй опыт участия Агентства в соучаствующем проектировании и третий – в целом для южноуральской столицы).

Парк «Металлург» имени Тищенко, а это 34 гектара природного пространства и богатая история развития (с 1947-го года), нужно благоустраивать в Металлургическом районе в первую очередь, по мнению самих жителей, которое они выразили на платформе «Активный житель 74», приняв участие в голосовании.

В пресс-службе городской мэрии рассказали, что в ходе подготовительного этапа проектирования специалисты провели натурный анализ территории, выявили основные проблемы парка, создали его 3Д-модель и провели общественные обсуждения, участники которых работали, разделившись на группы.

3

В администрации Челябинска уточнили, что при работе над проектом учитывались мнения горожан разного возраста, в том числе старшего поколения.

В общей сложности в соучаствующем проектировании приняли участие свыше трехсот человек. Это молодежь, спортсмены, молодые семьи, пенсионеры, шахматисты, архитекторы, художники, жители прилегающих территорий, арендаторы и руководство самого парка имени Тищенко.

Отметим, в ходе обсуждений будущего парка имени Тищенко рассматривались следующие концепции: «Мозаика Увлечений» (большой городской парк для Металлургического района и окраин); «Аква Мозаика Знаний» (днем – научно-развлекательный парк для школьников города и области, вечером и в выходные – для жителей Металлургического района); «Ретро Мозаика» (городской тематический развлекательный парк); «Эко Мозаика» (аквариум, дендропарк и парк городских животных для Металлургического района).

Кроме того, участники обсуждений совместными силами решали, какой должна быть «Скорая помощь парку», то есть что должно войти в список первоочередных мер и решений по нему.

По словам организаторов соучаствующего проектирования, наиболее популярные предложения войдут в техническое задание на проектирование крайне популярной у челябинцев общественной территории.

Напомним, заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров, придя на эту должность, заявил (в конце февраля 2020-го года), что именно «Металлург» станет первым парком, преображением которого он вплотную займется.

Парк имени Тищенко, возраст которого превышает семь десятилетий, находится в центре Металлургического района Челябинска, ограничен улицами 60 лет Октября, Дегтярева, Первого Спутника и Румянцева. Это одно из самых любимых мест отдыха горожан.

В далеком 1947-м году здесь находилась березовая роща, а улицы 60 лет Октября, теперь огибающей северную границу парка, еще не существовало. Стараниями заводчан в новом парке появились фонтан, летний кинотеатр, беседка для игры в шахматы, танцевальная площадка. Парк быстро завоевал любовь жителей Металлургического района, стал местом притяжения для всех челябинцев благодаря разнообразным формам досуга и уникальному благоустройству.

Второе рождение парк получил в 1981-м году, когда по приказу директора Челябинского металлургического комбината Олега Тищенко (именем которого он назван) был разработан и воплощен в реальности план реконструкции парка. Именно тогда в «Металлурге» появился Дом-аквариум (первый на Урале и в Сибири) и была построена «Поляна сказок» - самый узнаваемый объект общественного пространства.

«Сегодня парк нуждается в обновлении. Ему нужен новый импульс развития! Парк должен стать более современным, гостеприимным и интересным для посетителей любых возрастов», - считают власти Металлургического района Челябинска.