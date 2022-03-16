16.03.2022
Как быстро и безопасно оплатить услуги «Ростелекома» в новых условиях
16.03.2022
Спортсменка из Миасса завоевала первое место на чемпионате России по фристайлу
16.03.2022
Челябинская таможня открыла «горячую линию» для вынужденных переселенцев
16.03.2022
В Магнитогорске полицейский УАЗик столкнулся с трамваем
16.03.2022
Скорость интернета для активных абонентов МегаФона вырастет до 30 процентов
16.03.2022
Жители Челябинской области снова могут путешествовать по России со скидкой
Беженцам из ДНР, ЛНР и Украины окажут в России бесплатную медпомощь
15.03.2022
Участников спецоперации на Украине могут приравнять к ветеранам боевых действий
15.03.2022
Евросоюз одобрил четвёртый пакет санкций: под запретом - стальная продукция, предметы роскоши и автомобили
15.03.2022
Остались без поддержки из-за бугра: прозападные пропагандисты и провокаторы массово бегут из России
15.03.2022
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022
В спецоперации на Украине погиб девятый военнослужащий из Челябинской области
14.03.2022