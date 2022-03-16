Беженцам из ДНР, ЛНР и Украины окажут в России бесплатную медпомощь

Вынужденным переселенцам с территории Украины, а также из Донецкой и Луганской народных республик оказывается бесплатная медицинская помощь на территории России.

Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает минздрав РФ. Документ размещен на официальном портале кабмина.

Согласно постановлению, бесплатно будет оказываться вся необходимая медицинская помощь, включая первичную медико-санитарную помощь, вакцинацию, а также получение бесплатных лекарственных препаратов по рецепту врача.

Беженцам с Украины, Донецкой и Луганской народных республик будет также оказана специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь в случае, если она является неотложной.

По прогнозам минздрава, число эвакуированных граждан, которые могут обратиться за медицинской помощью, может достигнуть 150 тысяч человек.

Пока в Челябинскую область самостоятельно прибыло 155 человек, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской Народных Республик. Подавляющее большинство прибывших разместилось у родственников, друзей и знакомых. Пока лишь одна семья (три человека) изъявила желание поселиться во пункте временного размещения (всего их создано в области 23). Оперативно решаются вопросы по оформлению полисов обязательного медицинского страхования и других необходимых документов. Все ПВР закреплены за определенными поликлиниками и больницами.