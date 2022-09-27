Беженцы из ДНР, ЛНР и Украины продолжают получать российское гражданство

В Челябинской области состоялась выдача российских паспортов гражданам, прибывшим с территории ДНР, ЛНР и Украины. Торжественные церемонии принятия присяги прошли в Ашинском, Еткульском и Коркинском районах, городах Верхнем Уфалее, Челябинске и Магнитогорске.

В Ашинском районе гражданство Российской Федерации принял приехавший с Украины Павел Рибинский, который поблагодарил полицейских за быстрое решение вопросов, связанных с оформлением документов. Еще одним гражданином РФ стала 94-летняя Нина Медведь, ранее проживавшая в Хмельницкой области. В Верхнем Уфалее, Еткульском и Коркинском районах граждане, прибывшие с территории ЛНР, ДНР и Украины, также стали гражданами Российской Федерации, в торжественной обстановке произнеся слова клятвы верности государству.

«Семья из четырех человек, проживающая у родственников в Еткульском районе, рассказала, почему выбрали именно Челябинскую область. Они приехали погостить и помочь с подворьем, ведением хозяйства. Спустя время им не захотелось возвращаться, и теперь они решили реализовывать себя в фермерском хозяйстве», - рассказали в региональном полицейском главке.

Челябинские полицейские также вручили паспорта новым гражданам Российской Федерации. Среди них 83-летняя женщина. Сотрудники подразделения по вопросам миграции для проведения необходимой процедуры выехали к месту ее проживания. Они помогли подготовить все необходимые документы и заполнить заявление на приобретение гражданства Российской Федерации, после чего в кратчайшие сроки приняли по ним решение.

Торжественная церемония прошла и в Магнитогорске. Будущих граждан РФ пригласили в УМВД, где поздравили со знаковым событием и вручили новые паспорта с печатным изданием текста Конституции. А к 84-летней Любови Борисюк, уроженке Одесской области, полицейские приехали домой – она проживает вместе с дочерью, которая ранее прибыла в Челябинскую область.