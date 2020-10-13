Безопасность и качество челябинских дорог оценил главный федеральный инспектор региона

Безопасность и качество челябинских дорог сегодня, 13-го октября, проверил главный федеральный инспектор региона Михаил Каган. Ход реализации в столице Южного Урала нацпроекта БКАД он оценил положительно.

В компании с главой Челябинска Натальей Котовой, ее заместителем по дорожному хозяйству и транспорту Максимом Куляшевым федеральный инспектор побывал в том числе на развязке на пересечении улиц Дарвина и Блюхера.

Мэр сообщила Кагану, что готовность этого объекта составляет 53 процента. На текущей неделе должен быть завершен перенос контактной сети троллейбусов. Также за этот период времени подрядчик планирует восстановить асфальтовое покрытие в районе остановочного комплекса в сторону центра.

«Окончание работ запланировано на 25-е октября», - отметила Наталья Котова.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что в течение двух лет в Челябинске изначально планировалось сделать три объекта: плоскостную развязку на Блюхера (работы выполнили в прошлом году), путепровод на Троицком тракте (здесь работы завершились в нынешнем дорожном сезоне) и улицу Дарвина, а именно ее расширение (проект был отправлен на корректировку).

Максим Куляшов рассказал, что поправки в проект вносятся с учетом пожеланий жителей Челябинска: люди не хотят, чтобы улицу Дарвина расширяли.

«Теперь мы планируем сделать на этой улице по две полосы в каждую сторону, в связи с чем заканчиваем работы на плоскостной развязке на Блюхера - Дарвина и берем паузу до весны 2021-го года для корректировки проектной документации по пересечению в разных уровнях путепровода на перекрестке Троицкого тракта и Дарвина», - пояснил Максим Куляшов.

Он добавил, что в настоящее время заканчивается обустройство дополнительных переходно-скоростных полос при выезде с кольцевого пересечения. Ведутся работы по переносу контактных сетей и переустройству остановки общественного транспорта (благодаря тому, что остановку перенесут, появится дополнительная полоса для троллейбусов – власти таким образом рассчитывают избавиться от заторов). «На данные работы в этом году направлено семь миллионов рублей, после их завершения здесь будет установлен новый остановочный павильон», - сказал Максим Куляшов.

В 2020-м году на реализацию федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Челябинск получил один миллиард рублей. Все объекты, согласно условиям контрактов, должны быть завершены к 25-му октября.

Далее документы поступят в городской комитет дорожного хозяйства, который будет принимать работы.

В мэрии Челябинска отмечают, что ход реализации проекта БКАД находится на постоянном контроле главы региона Алексея Текслера, правительства РФ и администрации президента.