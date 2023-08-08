Безработица в Челябинской области побила исторический минимум

В Челябинской области в очередной раз побит исторический минимум по безработице и напряженности на рынке труда. Работодатели предлагают в четыре раза больше вакансий, чем зарегистрировано безработных.

По данным главного управления по труду и занятости населения, уровень безработицы в регионе по состоянию на восьмое августа 2023 года составляет 0,62%, что является самым низким показателем за последние три года. На аналогичную дату 2022 года он был равен 0,88%, в 2021 году - 1,21%, 2020 году – 4,41%.

По состоянию на восьмое августа 2023 года в регионе зарегистрировано чуть более 11 тысяч безработных, что на 33% меньше аналогичного показателя прошлого года (16 тысяч 323). Два года назад (на первое августа 2021 года) искали работу и состояли на учете в два раза больше южноуральцев - 23 тысячи 598 человек, на первое августа 2020 года в 7,5 раза больше – 82 тысячи 707.

Количество заявленных работодателями вакансий превышает количество безработных граждан в 3,7 раза – на 11 тысяч безработных приходится более 41 тысячи свободных рабочих мест.

Коэффициент напряженности на рынке труда (соотношение количества ищущих работу к количеству вакансий) продолжает снижаться и на сегодня составляет 0,28 человек на одну вакансию. Год назад он был равен 0,53 (более 36,1 тысячи вакансий на 16,3 тысячи безработных), в 2021 году – 0,67 (42,5 тысячи вакансий и 23,6 тысячи безработных), в 2020 году – 2,89 (30,8 тысячи вакансий и 82,7 тысячи безработных).

Как отметили в Контрольно-счетной палате региона, на снижение уровня безработицы в регионе существенное влияние оказали ряд факторов, в том числе положительная динамика оптовой и розничной торговли, уверенный рост индекса промышленного производства, наращивание объёмов строительства и стабильный прирост количества самозанятых граждан.