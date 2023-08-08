08.08.2023
В Челябинске завершено благоустройство сквера с башней
08.08.2023
Челябинский ангел притягивает горожан
08.08.2023
Береговую линию Миасса в Курчатовском районе Челябинска очистили от мусора
08.08.2023
В Еткульском районе пострадала юная спутница «бесправного» мотоциклиста
08.08.2023
Консультация юриста: что важно знать о работе с совмещением
08.08.2023
Челябинец, выбросивший новорожденную дочь сожительницы на помойку, попытался выйти из СИЗО
Безработица в Челябинской области побила исторический минимум
22.05.2023
В Челябинской области обновлен исторический минимум по безработице
04.05.2023
В Челябинской области сохраняется тенденция снижения безработицы
15.12.2022
Центр занятости населения Челябинска предлагает жителям почти 16 тысяч вакансий
14.12.2022
«Единая Россия» и Минтруда подготовили новую редакцию закона о занятости
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023