билайн бизнес обеспечит главную газовую артерию страны надежной связью

билайн бизнес продолжает обеспечивать фиксированной и мобильной связью ключевые объекты добычи и транспортировки газа в Иркутской области и Якутии.

В рекордно короткие сроки были выведены в эфир базовые станции стандарта 2G/4G на компрессорных станциях магистрального газопровода «Сила Сибири», а также на новых объектах Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. В общей сложности более 30 тысяч человек получили возможность быть на связи в самых удаленных уголках бескрайней Сибири.

Совместно с развитием сотовой связи, билайн бизнес развивает и услуги передачи данных на главной газовой стройке страны. Высокоскоростными каналами связи обеспечены Клиенты на Ковыктинском и Чаяндинском месторождениях, на компрессорных станциях и лупингах магистрального газопровода «Сила Сибири». Суммарная пропускная способность организованных каналов связи превышает 3Гбит\сек.

билайн бизнес до конца 2022 года планирует обеспечить связью новые объекты Ковыктинского месторождения, две компрессорные станции в Якутии, а также железнодорожный терминал отгрузки газоконденсата в пос.Окунайский Иркутской области.

Олег Андреев, руководитель по работе с нефтегазовым сектором ПАО «ВымпелКом»: «Эффективность реализации сложных инфраструктурных проектов напрямую зависит от наличия качественной связи в необходимом объеме, для взаимодействия между всеми участниками строительства. Все объекты магистрального газопровода Сила Сибири находятся в отрыве от привычной городской инфраструктуры, с сезонной логистикой и суровым климатом. Именно поэтому связь становится незаменимой и осязаемой ценностью, как для наших заказчиков, так и для строителей, которые месяцами могут находится на вахте в тысячах километрах от дома. Уже сегодня мы обеспечили связью более 30 тысяч человек, и около полусотни организаций, задействованных при строительстве объектов «Силы Сибири».»