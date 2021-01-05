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Более 200 единиц техники чистили региональные дороги Челябинской области

В Челябинской области в ночь с четвертого на пятое января очисткой региональных дорог от снега занимались более 200 единиц техники.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в минувшие сутки в большинстве районов прошел небольшой снег, ночью в горах наблюдался умеренные осадки (от 0,2 до трех миллиметров снега).

Как сообщает телеграм-канал миндортранса, в минувшей ночью на региональных автодорогах работают более 200 единиц техники, в том числе 95 комбинированных дорожных машин (КДМ), 53 навесных снегоочистителе, 28 "Урал-Тройка" и 25 автогрейдеров.

По данным ГИБДД, проезд на региональных дорогах обеспечен, ДТП по вине автодорог нет.

Во вторник, пятого января, синоптики прогнозируют местами небольшой снег, в западных районах области снегопады будут сильнее - до умеренных. Днем на областных дорогах также будут работать более 200 единиц техники.

В ближайшее время на Урале сохранится морозная погода. Водителей просят учитывать погодные условия. «Выезжая на трассу, проверьте запас топлива и техническое состояние автомобиля», - советуют в миндортрансе.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.