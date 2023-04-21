Более четырех тысяч семей из Чурилово получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету

Цифровая экосистема МТС расширила фиксированную сеть в Челябинске и открыла доступ к высокоскоростному домашнему интернету и телевидению для четырех тысяч южноуральских семей, проживающих в Чурилово.

Еще больше жителей микрорайона смогут пользоваться сервисами экосистемы МТС и ежемесячно экономить до 40%.

МТС расширила в микрорайоне Чурилово покрытие фиксированной сети, обеспечивающей доступ к высокоскоростному домашнему интернету до 500 Мбит/с и IT-телевидению. Благодаря проведенным работам жители домов по улицам Зальцмана, Сергея Герасимова, Трашутина, Эльтонская 1-я и 2-я смогут с комфортом выходить в интернет с большего количества устройств или смотреть онлайн-фильмы в качестве 4K даже в вечернее время. Также челябинцы смогут экономить до 40% ежемесячно, объединяя высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр KION.

«Мы постоянно работаем над развитием инфраструктуры в Челябинской области и «прокачиваем» связь, чтобы жители региона с комфортом пользовались любимыми сервисами, цифровыми технологиями и преимуществами экосистемы МТС. В Чурилово к нашей фиксированной сети уже подключено более 80 домов, при этом мы продолжаем расширять инфраструктуру в микрорайоне, а также «заводим» высокоскоростной домашний интернет в другие районы Челябинска и поэтапно увеличиваем скорости домашнего интернета там, где он давно есть. Это открывает все большему количеству южноуральцев возможность пользоваться качественной, быстрой и стабильной услугой, а вместе с этим позволяет получать хорошую скидку, что особенно важно и удобно семьям с детьми – все номера управляются и оплачиваются с единого лицевого счета в рамках одной объединенной группы», – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Ранее в этом году компания расширила покрытие фиксированной сети в Челябинске и обеспечила доступом к домашнему интернету на скорости до 500 Мбит/с и IP-телевидение МТС еще десять тысяч южноуральских семей, проживающих в ЖК «Чурилово Lake city» и «Эво парк». Пользователи домашних сервисов МТС также получили возможность объединять эти услуги с мобильной связью в единые пакеты и экономить.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Челябинске, Миассе и Магнитогорске можно на сайте МТС.