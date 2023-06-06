Более ста автомобилей арестовали судебные приставы

Судебные приставы ГУФССП России по Челябинской области при содействии сотрудников ГИБДД провели несколько рейдовых мероприятий с применением «умных камер» ­– АПК «Дорожный пристав», которые считывают информацию о текущей задолженности собственника автомобиля по номеру транспортного средства. Совместные экипажи работали на Троицком и Свердловском тракте города Челябинска, а также на Копейском шоссе.

С помощью автоматизированных программных комплексов в общем потоке автотранспорта было выявлено порядка 300 автомобилей, принадлежащих должникам.

Гражданам с небольшими долгами вручались требования о немедленном погашении долгов и явке в подразделения судебных приставов по месту ведения исполнительных производств. Такие письма-вызовы получили 95 человек.

Часть водителей под угрозой ареста имущества предпочитали рассчитаться с долгами на месте: по QR-коду на квитанциях, которые выдавались судебными приставами, а также через платежные системы и Банк данных исполнительных производств в общей сложности было оплачено более 1,3 миллиона рублей.

У некоторых граждан были обнаружены целые «букеты» задолженностей. Так долговая история долговая история владельца кроссовера Hyundai Santa Fe насчитывает почти три миллиона рублей. Машина принадлежит юридическому лицу – строительной компании. Судебными приставами возбуждено 53 исполнительных производства на общую сумму 2,8 млн рублей. 48 из них – это долги за дорожные штрафы на сумму около 36 тысяч рублей. Еще почти 1,5 млн рублей компания должна индивидуальному предпринимателю, около миллиона – своему контрагенту, 350 тысяч – Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа. Теперь выход у фирмы-должника один: либо погасить имеющуюся задолженность, либо ее «погасит» реализованный с торгов Hyundai Santa Fe. Поскольку если собственники арестованных транспортных средств не принимают мер для погашения долгов, их машины последовательно проходят процедуры оценки и реализации, а вырученные денежные средства направляются взыскателям.

ГУФССП России по Челябинской области напоминает, что своевременная оплата задолженности гарантирует отмену принудительных мер, а чтобы встреча с судебными приставами не стала неожиданностью, необходимо проверять финансовые обязательства с помощью Банка данных исполнительных производств, размещенного на сайте ФССП России: https://fssp.gov.ru/iss/ip. Электронный сервис в режиме реального времени позволяет узнать о долгах, а также выбрать удобный способ оплаты.