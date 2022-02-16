Больше половины преступлений, совершенных в Челябинске в 2021 году, осталось нераскрытыми

В Челябинске в 2021 году зарегистрировано около 26 тысяч преступлений. Из них раскрыто более десяти тысяч, то есть меньше половины.

Об этом главный полицейский южноуральской столицы Сергей Миронов рассказал на заседании городской Думы Челябинска.

«В прошлом году наблюдалась устойчивая динамика снижения по основным видам криминальных деяний, в том числе против личных и имущественных прав граждан. Так, сократилось число умышленных убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, краж и угонов автотранспорта, грабежей, мошенничеств, поджогов чужого имущества», - сообщил Миронов.

Также он отметил, что негативное влияние на состояние оперативной обстановки оказывает значительный рост краж, совершенных с применением IT-технологий (на 20%) и преступлений, связанных с кражей денежных средств с банковских счетов (на 33,1%).

«В текущем году будет продолжено совершенствование работы по информационному обмену с различными финансовыми компаниями, операторами связи и другими организациями, к освещению данного вопроса будут активнее привлекаться средства массовой информации, члены общественного совета городского УМВД, добровольных народных дружин и иных общественных организаций Челябинска», - добавил Миронов.

В целях профилактики и защиты населения от имущественных и корыстно-насильственных преступлений приняты дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков. По итогам 2021 года на территории города сотрудники полиции выявили более трех с половиной тысяч таких преступлений. Из незаконного оборота по расследованным уголовным делам изъято свыше 134 килограммов наркотических веществ.

«Ключевым направлением в ушедшем году являлась работа по пресечению преступлений экономической направленности и противодействию коррупции – выявлено около 1300 экономических преступлений. Реализованы целенаправленные меры по противодействию коррупции, выявлено 422 преступления коррупционной направленности», - сказал Миронов.

На постоянном контроле руководства УМВД находится деятельность по пресечению незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, опасной для жизни и здоровья потребителей. По итогам проверок, проведенных сотрудниками полиции, возбуждено 63 уголовных дела в сфере незаконного оборота алкоголя, изъято из оборота более девяноста пяти тысяч литров контрафактной алкогольной продукции.

На постоянном контроле руководства УМВД находится эффективность работы по надзору за дорожным движением, обеспечение бесперебойной работы транспорта и безопасности пешеходов.