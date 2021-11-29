Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте

В Челябинске 83% опрошенных жителей высказались против введения системы QR-кодов в общественном транспорте. Поддерживают такие антиковидные меры только 4% респондентов в городе, а 13% затруднились ответить на этот вопрос.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные сервисом по поиску работы SuperJob.

«Процент одобряющих такую инициативу оказался самым низким из российских городов-миллионников, а вот процент противников среди опрошенных – одним из самых высоких в стране», - сообщили в пресс-службе компании.

Среди российских мегаполисов меньше всего сторонников введения QR-кодов в общественном транспорте в Челябинске (4%) и Екатеринбурге (6%).

В целом в стране мужчины чаще женщин поддерживают идею о QR-кодах в общественном транспорте: 16% против 11%. Больше всего же сторонников этой меры - среди россиян с доходом от 80 тысяч руб. в месяц (20%), а также вакцинированных от коронавируса граждан (также 20% против 2% среди антипрививочников).

Напомним, с 22 ноября в Татарстане при проезде в общественном транспорте необходимо предъявлять QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном за последние полгода коронавирусе. Субъект первым в стране ввел такое ограничение.

Через несколько дней после начала действия новой меры в Республике расширили список категорий граждан, которые смогут получить QR-коды для проезда в общественном транспорте.

По данным лишь сервиса SuperJob, каждый пятый житель Республики Татарстан одобряет ввод системы QR-кодов в общественном транспорте (20%), а 63% респондентов - против. С 26 ноября QR-коды выдают жителям: имеющим медотвод; прошедшим вакцинацию первым компонентом и вакцинированным военнослужащим. При этом QR-код вакцинированных первым компонентом будет действовать 24 дня со дня вакцинации, уточняет пресс-служба правительства Республики.

В общероссийском опросе (исключая Республику Татарстан), 14% респондентов поддерживают идею введения системы QR-кодов в общественном транспорте их региона, 65% - против.