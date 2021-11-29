29.11.2021
На что нужно обратить внимание при выборе санатория и лечебно-оздоровительного курорта?
29.11.2021
Котова потребовала усилить контроль за уборкой снега
29.11.2021
В Челябинске продолжают штрафовать людей без масок
29.11.2021
Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» готовится к двум важным турнирам
29.11.2021
В Челябинской области наиболее активно пользуются интернетом жители 25-44 лет
29.11.2021
За неделю ковид оборвал жизни 210 южноуральцев
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
29.11.2021
В Челябинске продолжают штрафовать людей без масок
29.11.2021
За неделю ковид оборвал жизни 210 южноуральцев
29.11.2021
Российские вирусологи связали возникновение “Омикрон” с плазмой переболевших covid-19
26.11.2021
В Челябинске открыли еще один бесплатный пункт ПЦР-диагностики
В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
28.11.2021
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021
В Челябинске выросло число безработных
26.11.2021
Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев
26.11.2021
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
25.11.2021