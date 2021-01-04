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Борьбу с ковидом в Челябинской области продолжает почти 13 тысяч человек

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Борьбу с ковидом в Челябинской области продолжает почти 13 тысяч человек

По состоянию на четвертое января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение 12 тысяч 986 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 12 тысяч 848).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Сократилось суточное число выписанных из ковидных госпиталей пациентов. За прошедшие сутки из больниц выписаны 155 человек (накануне – 235). За весь период пандемии с ковидом справились 22 тысячи 970 пациентов.

При этом выросло число новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19 в регионе. За прошедшие сутки зарегистрировано 302 новых заболевших южноуральца, что выше уровня предыдущего дня (накануне было 299).

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, с начала пандемии и по четвертое января в области всего выявлено 37 тысяч 326 случаев коронавируса.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано девять случаев смерти пациентов с коронавирусом. Непосредственно от ковидной пневмонии умерло пятеро человек: двое мужчин в возрасте 53 и 83 лет и трое женщин 68,70 и 82 лет.

Кроме того, за сутки умерло еще четверо человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция – 70-летний мужчина, две 81-летние и 87-летняя женщины. Причиной их смерти стали иные заболевания, а ковид был сопутствующим.

Всего за время пандемии скончались одна тысяча 329 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 556 человека причиной смерти стала ковидная пневмония, у 773 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.