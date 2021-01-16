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Борьбу с ковидом в Челябинской области продолжает почти 13 тысяч человек

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Борьбу с ковидом в Челябинской области продолжает почти 13 тысяч человек

По состоянию на 16 января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение 12 тысяч 923 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было 13 тысяч 24).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Сократилось суточное число выписанных из ковидных госпиталей пациентов. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, за прошедшие сутки выписаны из больниц 387 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 (накануне выздоровели 390 человек). За весь период пандемии с ковидом справились 26 тысячи 426 пациентов.

Число новых выявленных случаев ковида выросло. За сутки в регионе подтвержден 301 новый случай коронавируса, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее было 295). С начала пандемии в регионе зарегистрировано в общей сложности 40 тысяч 866 инфицированных ковидом.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 15 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее также 15). Восемь человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии и семеро - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Всего за время пандемии скончались одна тысяча 476 пациент с коронавирусной инфекцией, у 642 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 834 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.