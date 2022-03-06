Центробанк прокомментировал приостановку работы в России Visa и Mastercard

Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России до истечения срока их действия. Об этом сообщил Центробанк.

«Операции по ним [картам Visa и Mastercard российских банков] обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны», - подчеркнул регулятор.

В ЦБ предупредили, что трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны, то есть россияне не смогут расплатиться этими картами при покупке товаров в иностранных интернет-магазинах, а также за рубежом. Внутри страны держатели карт Visa и Mastercard по-прежнему смогут расплачиваться ими, проводить операции в банкоматах и делать переводы с карты на карту.

В случае выезда за границу ЦБ рекомендует брать с собой наличную валюту и карту «Мир» для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

О приостановке работы в России международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили накануне. В пресс-службе Visa отметили, что в настоящее время ведутся работы по прекращению всех транзакций на территории России. В пресс-службе Mastercard добавили, что компания планирует возобновить операции, когда «это будет уместно» и если будет «разрешено законом».