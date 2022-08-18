Челябэнерго обеспечил надежное электроснабжение 15 почтовых отделений на юге Челябинской области

Специалисты Магнитогорских электрических сетей филиала «Роcсети Урал» - «Челябэнерго» обеспечили выдачу дополнительной мощности 15 отделениям «Почты России» в Агаповском, Брединском, Нагайбакском, Карталинском, Кизильском муниципальных районах Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго», энергетики в срок исполнили свои обязательства по 15 договорам в рамках реализации программы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

В ходе работ выполнены ответвления от опор самонесущим изолированным проводом (СИП), также специалисты «Россети Урал» установили коммерческие приборы учета электрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения 0,4 кВ. Высокотехнологичный СИП является идеальным материалом для использования в системе электроснабжения частного сектора: гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы.

Увеличение электрической мощности потребовалось в ходе реализации федеральной программы по масштабной реконструкции, модернизации и переоснащению отделений почтовой связи в сельской и труднодоступной местности. Программа реализуется по поручению Президента РФ и предполагает модернизацию свыше 25 тысяч отделений почтовой связи по всей стране поэтапно до конца 2025 года. В 2022 году в Челябинской области реконструируют 58 отделений почтовой связи; в дополнение к традиционным почтовым услугам у сельских жителей появится возможность купить лекарства, получить государственные и муниципальные услуги и юридически значимые сообщения.