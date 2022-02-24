24.02.2022
Водители Челябинска продолжают занимать места для инвалидов
24.02.2022
Кубок СМИ имени Ольги Давиденко – больше, чем соревнования!
24.02.2022
В Челябинской области в два раза сократилось число классов и школ на карантине по ОРВИ
24.02.2022
Украина сообщает о сбитых российских самолётах. В Минобороны России это отрицают
24.02.2022
ЧелябГЭТ объявил о срочном наборе водителей и кондукторов
24.02.2022
Сбербанк работает в штатном режиме, клиентам доступны их средства и все сервисы
ЧелябГЭТ объявил о срочном наборе водителей и кондукторов
14.02.2022
В Челябинске стабилизируется ситуация с дефицитом водителей общественного транспорта
07.02.2022
Челябинску не хватает 100 водителей троллейбусов
02.02.2022
На северо-западе Челябинска закрыли движение трамваев
01.02.2022
Далеко не все водители челябинского электротранспорта готовы работать без кондуктора
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022