ЧелябГЭТ объявил о срочном наборе водителей и кондукторов

ООО «ЧелябГЭТ» в связи с реализацией транспортной реформы, обновлением и увеличением подвижного состава объявило срочный набор водителей троллейбусов и трамваев, а также кондукторов.

Ярмарка вакансий, организованная городским центром занятости, состоится в субботу, 26-го февраля, с 11.00 до 14.00 по адресу: Челябинск, улица 1-й Пятилетки, 30, трамвайное депо №1.

Водителям троллейбусов предлагается заработная плата в размере от 43-х тысяч рублей, водителям трамваев - от 38-ми тысяч, кондукторам - от 20-ти тысяч рублей.

В ООО «ЧелябГЭТ» разработано несколько графиков занятости, в том числе вахтовым методом - с компенсацией проезда до места работы и обратно и предоставлением жилья.

Кроме того, предприятие готово провести обучение профессиям водитель трамвая и водитель троллейбуса. Обучение водителя трамвая длится пять с половиной месяцев, водителя троллейбуса – полгода. На время обучения выплачивается стипендия в размере 7,5 тысячи рублей в месяц. Иногородним гражданам предоставляется бесплатное жилье.

Предприятие предоставляет полный социальный пакет: оформление по ТК РФ, своевременная выплата заработной платы два раза в месяц и ее индексация, места для бесплатного проживания иногородних работников, ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, дежурные автобусы для доставки на работу и домой.

За счет работодателя также проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (ежегодные) медицинские осмотры, частично компенсируют обеды. Возможно льготное посещение спортивного зала и бассейна.

Водители городских пассажирских маршрутов могут досрочно выходить на пенсию: мужчины - в 55 лет, женщины - в 50 лет, при стаже водителем на регулярных городских пассажирских маршрутах - не менее 20-ти и 15-ти лет соответственно.

Через год сотрудникам всех транспортных предприятий помогут в погашении ипотеки в размере одного процента за каждый год работы, но не более пяти процентов.

Телефоны для справок: по трудоустройству - 8 (351) 778-60-87, 8 (351) 239-94-66, по организации ярмарки вакансий - 8 (351) 774-56-96.

Резюме можно направлять по электронной почте: otdel kadrov@chelget.ru.