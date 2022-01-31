ООО «ЧелябГЭТ» повысил часовые тарифные ставки водителей троллейбусов и трамваев, как и было анонсировано в августе 2021-го года.

Как сообщает предприятие в своем телеграм-канале, с первого февраля утверждены следующие часовые тарифные ставки водителям общественного электротранспорта: троллейбус (одиночный) – 88,57рубля; троллейбус (сочлененный) – 105,92 рубля; трамвай (одиночный) – 78,69 рубля; трамвай (поезд) – 88,57 рубля.

В комментариях к посту о повышении часовых тарифных ставок в сообществе «Челябинский транспорт» горожане отмечают, что, если 160 часов умножить, например, на 88,57 рубля, то получается сумма в 14 тысяч 171 рубль в месяц, которая сотрудников не очень-то вдохновила.

«И это, называется, повысили. Пока есть желающие работать за такие деньги, ничего не изменится, а тем временем продукты во сколько раз выросли в цене!» - посетовал один из участников обсуждения.

Тем временем, руководство «ЧелябГЭТа» подчеркивает, что за последний год зарплату коллективу предприятия поднимали дважды: с первого июля 2021-го года часовые тарифные ставки водителям трамваев и троллейбусов и кондукторам повысили на десять процентов; с первого сентября ушедшего года заработная плата всех сотрудников предприятия (за исключением водителей электротранспорта и кондукторов – по причине того, что их зарплату проиндексировали ранее) выросла на десять процентов.

«Напомним, что существенных изменений заработной платы сотрудников предприятия с первого июля 2017-го года – даты основания ООО «ЧелябГЭТ» – до первого апреля 2021-го года не осуществлялось», - отметили на предприятии.

В очередной раз проиндексировать зарплату – всем категориям сотрудников - руководство «ЧелябГЭТа» пообещало с первого апреля текущего года (на сколько повысится заработная плата работников, на предприятии не уточнили).

Очередную индексацию зарплаты всем категориям сотрудников ООО «ЧелябГЭТ» пообещали с первого апреля текущего года.