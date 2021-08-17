17.08.2021
В новом сквере в центре Челябинска высадят сорок деревьев
17.08.2021
Челябинцам не дают спать посетители ночных клубов на Кировке
17.08.2021
Металлурги Златоуста поздравили ватерполисток «Уралочки» с участием в Олимпиаде
17.08.2021
В Челябинске строящийся храм святителя Луки Крымского увенчал купол с крестом
17.08.2021
Байден выделил 500 миллионов долларов для помощи Афганистану
17.08.2021
В Копейске переходящий дорогу верблюд удивил автомобилистов
Челябинцам не дают спать посетители ночных клубов на Кировке
13.08.2021
Полицейские Челябинска взяли под особый контроль Кировку
06.07.2021
Челябинских вандалов, уродующих здания, начали пугать штрафами. А толку?!
12.04.2021
Наталья Котова поручила регулярно мыть Кировку и своевременно убирать на ней мусор
22.12.2020
В Челябинске появилась ёлка с волшебными варежками
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021