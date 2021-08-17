Челябинцам не дают спать посетители ночных клубов на Кировке

В Челябинске полицейские продолжают ночные рейды по барам на Кировке. Горожане, чьи дома расположены рядом с развлекательными заведениями, атакуют полицию жалобами на шум, сборища пьяных компаний.

«Тяжелый рок играет. С ума сойти. В полпятого утра музыка орет. С колонками они там собираются. Приезжают на машинах», - рассказывает местная жительница

Об очередных ночных рейдах по питейным заведениям, расположенным на пешеходной зоне улицы Кирова, сообщил замглавы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

В рейдах участвовали сотрудники полиции, Роспотребнадзора и регионального министерства общественной безопасности.

«Всего за два дня было проверено 12 заведений на предмет соблюдения масочного режима, санитарных норм, реализации алкоголя и курения посетителями кальянов», - сказал Игорь Постнов.

Составлено четыре протокола. Все виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Как отметила руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Ольга Штерк, нередко посетители развлекательных заведений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, становятся участниками нарушений общественного порядка. Также стражи порядка проверяют соблюдение норм антиалкогольного законодательства Российской Федерации.