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17.08.2021 17:27

Челябинцам не дают спать посетители ночных клубов на Кировке

В Челябинске полицейские продолжают ночные рейды по барам на Кировке. Горожане, чьи дома расположены рядом с развлекательными заведениями, атакуют полицию жалобами на шум, сборища пьяных компаний.

«Тяжелый рок играет. С ума сойти. В полпятого утра музыка орет. С колонками они там собираются. Приезжают на машинах», - рассказывает местная жительница

Об очередных ночных рейдах по питейным заведениям, расположенным на пешеходной зоне улицы Кирова, сообщил замглавы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

В рейдах участвовали сотрудники полиции, Роспотребнадзора и регионального министерства общественной безопасности.

«Всего за два дня было проверено 12 заведений на предмет соблюдения масочного режима, санитарных норм, реализации алкоголя и курения посетителями кальянов», - сказал Игорь Постнов.

Составлено четыре протокола. Все виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

Как отметила руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Ольга Штерк, нередко посетители развлекательных заведений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, становятся участниками нарушений общественного порядка. Также стражи порядка проверяют соблюдение норм антиалкогольного законодательства Российской Федерации.

«Помимо этого, полицейские полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску ежедневно осуществляют патрулирование пешеходной улицы в целях пресечения правонарушений, в том числе связанных с распитием алкогольной продукции и появлением в общественных местах в состоянии опьянения. Только за последнюю неделю полицейскими за распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, составлено около двух десятков протоколов», - сообщила Ольга Штерк.

Автор: Инна Шемаева
Кировка
питейные заведения
нарушения закона о тишине
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.08.2021

Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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13.08.2021 15:17

Вручены награды лауреатам «Славы Южноуральска – 2021»

13.08.2021 14:56

В Челябинске состоится хоккейный турнир памяти Валерия Карпова

13.08.2021 14:49

Жители Челябинской области могут начать год с добра и помочь больным детям