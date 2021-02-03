Челябинцам предложили составить маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов

Жители Челябинска, Копейска и Сосновского района могут написать свои предложение о работе общественного транспорта. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в рамках обсуждения новой транспортной схемы челябинской агломерации запустило опрос южноуральцев.

Соответствующую форму опроса обнародовали на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Предложения принимаются до 23 февраля. Кроме того, Миндортранс опубликовал и маршруты агломерации.

В декабре прошлого года в Южно-Уральском государственном университете прошел брифинг, на котором представили новую транспортную схему челябинской агломерации до 2030 года. Согласно проекту, в городе планируют связать троллейбусы, автобусы и трамваи и даже задействовать метро. Такая схема, по мнению спикеров, позволит вытеснить маршрутки с городских улиц. Стоимость внедрения стратегии составит 21,5 миллиарда рублей.

На брифинге специалисты озвучили, что члены рабочей группы учитывают мнение южноуральцев касаемо развития транспорта в Челябинской области. В частности, за неделю после публикации новой транспортной схемы было получено 300 предложений. По данным Миндортранса, было учтено 50% обращений. Из них 39% полностью, 17% - частично.

«Все обращения будут обязательно рассмотрены участниками Рабочей группы по развитию Челябинской агломерации. В ее состав входят представители транспортных компаний, научного сообщества, органов исполнительной и муниципальной власти, а также лидеры общественного мнения, - уточнили в Миндортрансе области. - Весь 2021 год является переходным периодом, в течение которого помимо доработки маршрутной схемы и определения этапности её внедрения состоится активная подготовка транспортной инфраструктуры. Реализация транспортной реформы с учетом этапности ее внедрения рассчитана с 2022 по 2024 годы».