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Челябинцам рассказали, как распознать мошенников и токсичную благотворительность

Общество
Сегодня, 15:16
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Автор: 
Ксения Старикова

С пятого октября в России в силу вступит запрет на сбор пожертвований на проезжей части и в транспорте.

Данный закон почти не повлияет на деятельность легальных благотворительных фондов, однако поможет вычислить мошенников и токсичную благотворительность. К таким выводам пришли на пресс-конференции «Как отразится запрет на сбор пожертвований на проезжей части и в транспорте на работе южноуральских благотворительных фондов».

В пресс-конференции приняли участие московский координатор проекта «Все вместе за разумную помощь» Анжелика Иванова, директор ресурсного центра для СО НКО Челябинской области Михаил Комиссаров и директор благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Принятие данного запрета добивались некоммерческие организации, причина – в подрыве доверия к уже существующим благотворительным фондам. По этому вопросу к правительству обращались еще в марте текущего года, однако рассмотрение отложили. Когда же декларацию подписали 66 благотворительных фондов, на данную проблему обратили внимание, и седьмого апреля закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Уже давно большинство крупных благотворительных организаций объявили, что отказываются от сбора в ящиках в автомобильных пробках, общественном транспорте и т.д. Однако нелегальные благотворительные фонды и мошенники продолжают собирать деньги таким образом, часто действуя от лица уже существующего фонда.

«Каждое десятое пожертвование попадает в нелегальную зону. Сорок процентов людей не доверяют благотворительным фондам, а 80 процентов отмечают, что мошенничество под видом благотворительности существует. Закон увеличит прозрачность сектора, и люди начнут больше доверять настоящим, легальным фондам», - рассказала Анжелика Иванова.

Теперь деньги можно будет собирать только на публичных мероприятиях, а также магазинах и торговых центрах, однако это нужно будет согласовывать с властями.

Проверить, легален ли ящик в магазинах, легко: нужно зайти на сайт и просмотреть, указан ли ящик на карте или в списке. Также можно посмотреть, сколько денег было собрано в каждой точке. На ящике должен быть инвентарный номер, название организации, программа, в рамках которой собирают деньги, и сайт организации.

Если это переносной ящик, то о том, что именно в данном месте и на каком-то конкретном мероприятии будут собирать деньги, должны сказать за три дня до акции.

«Все эти правила мы уже давно соблюдаем. Сборы в ящиках - это одна треть наших поступлений. С одного ящика мы собираем около 1450 рублей. В 2019-м году ящики принесли нам 529 тысяч рублей. Это не основной наш доход, больше всего средств мы получаем с ежемесячных отчислений с карт постоянных благотворителей, но всё же очень трепетно относимся и к этим поступлениям», - отметила Татьяна Сачко.

«Челябинская область пользуется дурной славой относительно количества мошенничеств под видом благотворительности. Мошенников огромное количество, и они получают огромные деньги. От введения запрета НКО ничего не потеряют. Но не факт, что все мошенники сразу возьмут и пропадут. Некоторых не остановит даже штраф до 150 тысяч рублей. Пока люди будут давать таким фондам деньги, мошенники будут существовать», - уверен Михаил Комиссаров.

Как легко вычислить мошенников?

- Мошенники осуществляют сборы в ящиках в автомобильных пробках, общественном транспорте, в подземных переходах и на перекрёстках.

- Собирают деньги школьники или студенты, некоторые могут даже признаться, что им за это платят.

- Сайта организации сбора либо не существует, либо информации о данной точке сбора на сайте нет.

- Деньги нужно переводить на личный счёт физическому лицу или на частные электронные кошельки.

- Сборы не прозрачны, на сайте нет отчётов.

- Чаще всего благотворительные фонды являются получателями грантов, об этом много информации в социальных сетях.

- Мошенники пользуются приёмами токсичной благотворительности: если вы не даёте денег и просите уточнить информацию, они давят на жалость, обвиняют в чёрствости.

Сознательных граждан, увидевших на дорогах или в транспорте псевдоблаготворительные фонды, с пятого октября призывают обращаться в полицию. Если благотворительный фонд действительно существует, однако сборщик нарушил инструкции, на фонд или на самого сборщика будет наложен штраф в размере до 50-ти тысяч рублей. Если же это мошенники, штраф будет составлять около 150-ти тысяч.

 

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Автор: 
Ксения Старикова
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