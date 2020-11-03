Челябинцам станет проще путешествовать по Алтаю

Сегодня, 3 ноября, в столице Южного Урала подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Челябинской областью и Алтайским краем. Теперь жителям региона станет проще организовывать поездки на Алтай.

Двустороннее соглашение подписали директор агентства международного сотрудничества Челябинской области Валерий Денисенко и заместитель директора Туристского центра Алтайского края Сергей Попович.

“Это соглашение о взаимном продвижении туристического продукта на территории Челябинской области Алтайского края и на территории Алтайского края Челябинской области, - сообщил изданию «Урал-пресс-информ» Валерий Денисенко.

По словам Денисенко, Челябинская область может удивить туристов из Алтайского края

“Жителям Алтайского края можно показать сотни мест на Южном Урале. У нас есть чем удивить: это и древнейшее поселение Аркаим, и весь промышленный туризм, который в ближайшее время будет популяризироваться, можно посетить ММК, - добавил Валерий Денисенко. - Это также и агротуризм, не говоря уже о всех наших природных богатствах”.

Туристский центр Алтайского края презентовал туристические туры в формате выездной презентации. Представители организаций рассказали челябинским турагентам об авторских и экскурсионных маршрутах, базах отдыха, горнолыжных центрах, чтобы в дальнейшем туроператоры предлагали челябинцам удобные маршруты на Алтай.

Представитель туроператора по Сибири “Большой Алтай” Наталия Путилова рассказала, что турагенты ищут партнеров из Челябинской области для обмена опытом, туристами и совместных больших проектов.

“В Челябинске мы первый раз, - призналась Наталия Путилова. - Приехали вчера ночью, а сегодня вечером будет экскурсия по Челябинску, нас познакомят с культурой и историей этого города. Потому что я слышала только стереотипы: то, что это суровый город, город, в котором развита промышленность. Это интересный регион для развития туризма - было бы интересно познакомиться”.