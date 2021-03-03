Челябинцев предупредили об отключении светофоров

Комитет дорожного хозяйства Челябинска предупредил горожан об отключении светофорных объектов в среду, третьего марта.
В связи с работами на электросетях в 9.30 отключили светофоры на перекрестке проспекта Победы и улицы Косарева. Отключение будет недолгим – уже в десять утра объекты заработают.
На пересечении проспекта Победы и улицы Чайковского светофоры также не будут работать в течение получаса, с 15.00 до 15.30.
На перекрестках улиц Героев Танкограда и Северный луч и улиц Героев Танкограда и Валдайской светофоры не работают по следующим причинам: в первом случае светофор был сбит при ДТП, во втором – случился обрыв кабеля.