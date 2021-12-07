Челябинцев приглашают к опросу по теме комплексного благоустройства Плодушки

Агентство инновационного и инвестиционного развития Челябинской области (АИиИР) приглашает жителей южноуральской столицы к опросу по теме комплексного благоустройства знаменитого парка в Ленинском районе «Плодушка», который является объектом культурного наследия регионального значения.

Преображать общественное пространство, а точнее продолжать начатую в 2018-м году работу (тогда, в рамках первого этапа благоустройства, здесь проложили пешеходные дорожки) планирует районная администрация. И жители могут помочь властям сделать Плодушку по-настоящему замечательной территорией отдыха.

АИиИР напоминает, что впоследствии для парка утвердили границы ОКН и предмет охраны, и тогда администрация Ленинского района заказала корректировку рабочего проекта и появилась возможность уточнить решения по благоустройству.

Авторы опроса отмечают, что в позапрошлом столетии земли Плодушки выделили женскому Одигитриевскому монастырю для ведения садоводства: сегодня здесь растет 64 вида редких для Южного Урала растений, многие из которых плодоносят более ста лет.

«В опросе участвует квартал в границах улиц Энергетиков, Гранитной и Славной. Из-за статуса ОКН есть ограничения в работах по благоустройству территории - посмотрите их на иллюстрации в опросе», - обращаются к жителям Челябинска создатели опроса, который продлится до 15-го декабря.

Также в Агентстве инновационного и инвестиционного развития подчеркивают, что мнения горожан помогут его специалистам актуализировать проектные решения будущего благоустройства.

Жителям Челябинска предлагается ответить на ряд вопросов: как часто вы здесь бываете, как обычно добираетесь до Плодушки, как далеко от нее живете, как проводите время в парке, чем вам нравится данная территория, что делает ее уникальной, что ценно конкретно для вас на данной территории, как бы вы хотели проводить время в парке, какими услугами вы бы пользовались, какой вид активного и тихого отдыха на территории Плодушки интересует именно вас.

Также челябинцам предлагается указать необходимость устройства следующих объектов: детская площадка, ландшафтный парк, площадки тихого отдыха, кафе/точки питания, событийная площадка со сценой, спортивная площадка, общественный туалет, памп-трек (специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащая ровных участков, - прим.), скейтпарк, информационные стенды об истории места, а также высказать свое мнение по поводу того, где необходимо предусмотреть пешеходные переходы и входы в парк для удобного доступа на территорию. И это еще не все вопросы.