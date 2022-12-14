Челябинцев приглашают к участию в акции «Подарок солдату»

Жителей Челябинска приглашают к участию в акции «Подарок солдату», которая состоится в субботу, 17 декабря, в ТРК «Горки».

Волонтеры муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ будут ждать неравнодушных горожан с подарками для участников специальной военной операции в период с 13 до 17 часов рядом с гипермаркетом «Лента».

Каждый желающий сможет передать для военнослужащих вещи, продукты, сладости и подарки, сделанные своими руками.

Как отмечают в администрации Челябинска, акция «Подарок солдату» является частью общероссийского проекта «Новый год в каждый дом». В столице Южного Урала в рамках проекта участники волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ также поздравят пожилых людей и семьи мобилизованных.