Челябинцев приглашают на железнодорожный флешмоб

Седьмого августа, в День железнодорожника, на железнодорожном вокзале в Челябинске состоится флешмоб «Поезд, объединяющий страну».

Акция будет проходить одновременно на 24 железнодорожных вокзалах России. Пассажиры, семьи железнодорожников и бойцы студенческих отрядов, работающие проводниками, смогут нарисовать мелом на площади перед вокзалом самый длинный поезд, который протянется от Калининграда до Владивостока.

На ЮУЖД акция пройдет на железнодорожных вокзалах в Челябинске и Оренбурге.

Участниками флешмоба могут стать все желающие. Начало в 11 часов.