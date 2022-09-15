Челябинцев просят поделиться идеями благоустройства родного города

Центр развития городской среды Челябинска продолжает сбор идей по благоустройству, чтобы сделать столицу Южного Урала более комфортной и привлекательной.

Идеи принимаются через платформу «Чего хочет город».

«Присылайте места, где не хватает жизни и благоустройства, через кнопку «Предложить идею». В открывшейся форме можно оставить комментарий, указать точку на карте и прикрепить фото. Также можно одобрять идеи других и оставлять к ним комментарии — так мы увидим, где благоустройство наиболее востребовано горожанами», - отмечают в Центре развития городской среды Челябинска, специалисты которого призывают жителей рассказывать об опросе своим близким, друзьям и коллегам: их участие важно для того, чтобы создать хорошую городскую среду в областном центре.

«Проекты по благоустройству общественных пространств создаются и планируются в разных районах города. Также мы создали карту благоустройства, где вы можете посмотреть все территории, которые уже благоустроены и которые планируется благоустроить в ближайшее время», - сообщают в Центре развития городской среды.