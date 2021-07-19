Челябинцы еще успевают принять участие в акции «Год бесплатного электричества»

Поставщик электрической энергии ООО «Уралэнергосбыт» в связи с днем рождения компании проводит акцию - «Год бесплатного электричества».

Как сообщает пресс-служба компании, в акции могут принять участие жители Челябинска, являющиеся одновременно клиентами ООО «Уралэнергосбыт» и АО «УСТЭК-Челябинск».

«Для этого достаточно оплатить все начисления за электроэнергию, отопление и ГВС до 20 июля 2021 года, то есть не иметь долгов за энергоресурсы на эту дату, - пояснили в компании. - Все, выполнившие условия акции, автоматически примут участие в розыгрыше сертификатов на бесплатную электроэнергию».

Итоги розыгрыша будут подведены в начале августа. Десять победителей получат сертификаты номиналом четыре тысячи рублей или порядка одной тысячи бесплатных киловатт-часов. Многим жителям этого объема хватит на целый год. Подробности акции доступны на сайте Уралэнергосбыт.

Летом многие потребители разъезжаются и откладывают оплату за свет и тепло на потом. «А это может негативно сказаться на бесперебойной работе и энергетической стабильности в области», - отметил первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых. Акция позволит поощрить тех, кто своевременно оплачивает все потребленные ресурсы и напомнить о важности этого.

Свою задолженность за отопление и свет можно узнать в личных кабинетах ресурсоснабжающих организаций: ООО «Уралэнергосбыт» (за электроэнергию), АО «УСТЭК-Челябинск» (за отопление и ГВС), либо по единому бесплатному номеру 8-800-2222-500.