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Общество
03.03.2021 10:00
Челябинцы могут без комиссии оплатить электроэнергию, отопление и ГВС в Сбербанке

Жители Челябинска теперь могут без комиссии любым удобным способом оплачивать в Сбербанке единую квитанцию АО «УСТЭК-Челябинск» и «Уралэнергосбыт» за отопление, горячее водоснабжение и электроснабжение.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка, совершить оплату за услуги ЖКХ можно с помощью сервиса Сбербанк Онлайн через интернет. В разделе «Платежи» необходимо выбрать категорию «Дом», затем вид услуги и название поставщика, и в появившемся окне указать свой лицевой счет. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн достаточно отсканировать специальный код на квитанции. Для этого нужно зайти в раздел «Платежи», выбрать «Оплата по QR или штрихкоду» и навести камеру на код, напечатанный на квитанции. Система автоматически определит нужные реквизиты и сумму для оплаты.

Для регулярной оплаты также удобно подключить услугу «Автоплатеж ЖКХ», и тогда со счета карты платеж будет каждый месяц перечисляться автоматически. Тем, кто предпочитает оплачивать очно, – доступна широкая сеть офисов и банкоматов Сбербанка.

«Для оплаты коммунальных услуг теперь не надо стоять в очереди и платить комиссию. Все необходимые операции можно совершить через интернет – быстро и без дополнительных затрат, - рассказал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка. - Это удобный способ и для того, чтобы внести плату за пожилых родственников. Всего несколько кликов – и вопрос решен. А если вы предпочитаете рассчитываться по квитанциям в офисах, это возможность по-прежнему доступна, и комиссию платить тоже не придется».

Челябинское отделение Сбербанка России
Денис Чугунов
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  • +7 919- 403 -53 -05

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По материалам проверок КСП в Челябинской области возбуждено 19 уголовных дел
25.02.2021 15:31
Магнитогорские полицейские отчитались перед депутатами
25.02.2021 15:29
Многодетные семьи в Челябинской области дополнительно поддержат рублем
25.02.2021 15:28
Челябинская область вошла в топ регионов по строительству жилья
25.02.2021 15:16
В Челябинской области усовершенствовали закон о пожарной безопасности
25.02.2021 14:41
Оперативный штаб: как Челябинская область справляется с последствиями непогоды
25.02.2021 14:16
В Челябинской области чиновники не смогут покупать криптовалюту
25.02.2021 14:09
Пресс-секретаря Текслера повысили до куратора СМИ
25.02.2021 14:08
В Магнитогорске обулись в валенки
25.02.2021 14:06
В Челябинской области утвержден новый вид дотаций муниципалитетам
25.02.2021 13:58
В Челябинской области установлена соцвыплата на приобретение газового оборудования
25.02.2021 13:49
В Челябинске откроется выставка Никаса Сафронова «О чем молчат картины»
25.02.2021 12:55
Полицейские Коми задержали в Челябинске серийного афериста
25.02.2021 12:53
С экс-главы района взыскали 2,2 млн за снос купеческого дома в Челябинской области
25.02.2021 12:33
В Челябинской области за сутки умерло десять пациентов с коронавирусом
25.02.2021 12:25
В Карталах осудили автоледи, сбившую ребенка на пешеходном переходе
25.02.2021 12:24
В Челябинской области ограничение движения транспорта снова продлено
25.02.2021 12:09
Команда «Динамо-Уралочка» досрочно обеспечила себе место в «Финале четырех»
25.02.2021 11:53
В Челябинске любовная парочка инсценировала ограбление салона сотовой связи
25.02.2021 11:49
«ММК-ЛМЗ» добился высоких производственных и финансовых результатов в 2020 году
25.02.2021 11:38
В Катав-Ивановском районе введен режим повышенной готовности
25.02.2021 11:24
В Челябинске острая нехватка дворников
25.02.2021 11:24
Минэкологии все еще ждет от южноуральцев идей благоустройства Еткульского бора
25.02.2021 11:23
В Троицке будут судить членов ОПГ за угоны дорогих иномарок
25.02.2021 11:21
За ночь в Челябинской области из снежного плена спасен еще 81 человек
25.02.2021 10:59
«Малахит-2021» в Челябинской области: 36 километров чистого льда
25.02.2021 10:42
Кондукторам запретили высаживать из транспорта детей-безбилетников
25.02.2021 10:31
Жители поселка Саргазы снова замерзают в своих домах
25.02.2021 10:28
Ученые ЮУрГУ разрабатывают технологию безотходной переработки медьсодержащих шлаков
25.02.2021 09:54
Специалисты «Челябэнерго» вернули свет в 126 населенных пунктов Южного Урала
25.02.2021 09:41
В нацпарке «Зигальга» начнут формировать туристопоток
25.02.2021 09:21
В Челябинске не работают светофоры на трех перекрестках
25.02.2021 09:14
Не ко всем жителям Челябинской области вернулся свет, работы продолжаются
24.02.2021 22:11
Число обесточенных потребителей в Челябинской области уменьшается
24.02.2021 22:02
Сотрудники МЧС спасли водителей девяти застрявших на трассе грузовиков
24.02.2021 21:08
Постановление о введении режима ЧС подписал и глава Нязепетровска
24.02.2021 20:45
В Коркинском районе и Троицке организованы пункты временного обогрева людей
24.02.2021 19:04
В Челябинске трамваи пяти маршрутов вышли на линию
24.02.2021 18:32
В Челябинске пенсионерке стало плохо во время метели. Она умерла на остановке
24.02.2021 18:10
«Сельская ипотека» поможет Челябинской области ускорить комплексную застройку
24.02.2021 18:08
Челябинец пытался избавиться от крупной партии наркотиков, увидев росгвардейцев
24.02.2021 17:58
На Южном Урале организован 21 пункт временного пребывания пострадавших от стихии
24.02.2021 17:55
В Челябинской области провели авторскую гонку «Созвездие гончих псов»
24.02.2021 17:50
В четверг почти все школьники Челябинской области будут учиться дистанционно
24.02.2021 17:40
Энергетики возобновили электроснабжение более 60 процентов южноуральцев
24.02.2021 17:38
В ряде районов Челябинской области региональные трассы закрыли до десяти утра 25 февраля
24.02.2021 17:27
Челябинские школьники 25 февраля будут учиться дистанционно
24.02.2021 17:25
Полицейские Челябинска задержали двух наркоторговцев
24.02.2021 17:17
В челябинское СНТ «Электрометаллург» вернулся свет
24.02.2021 17:08
Анонсы событий и мероприятий на 25 февраля
24.02.2021 17:06
В четверг в Челябинской области снег, метели, сильный ветер
24.02.2021 16:58
В Златоусте сотрудники обокрали металлургический комбинат
24.02.2021 16:46
Стихия в Челябинске не пощадила и новогодние арт-объекты
24.02.2021 16:40
За следствие в полиции Златоуста снова будет отвечать дама в погонах
24.02.2021 16:36
В Магнитогорске ОПГ пойдет под суд за продажу контрафактного табака на 24 млн
24.02.2021 16:29
В Челябинской области постановления о введении режима ЧС подписали уже 12 муниципалитетов
24.02.2021 16:26
В Челябинске частично восстановили трамвайное движение
24.02.2021 15:58
Магнитогорский ОМОН оказывают помощь водителям, застрявшим на трассах
24.02.2021 15:44
Пограничники ФСБ ограничили движение машин через пункты пропуска в Челябинскую область
24.02.2021 15:40
Дорожники помогли замерзающим сотрудникам ДПС
24.02.2021 15:37
Южноуральца, пнувшего полицейского, отправили на полтора года в колонию
24.02.2021 15:36
Текслер поручил максимально быстро ликвидировать в регионе снежные заносы и вернуть энергоснабжение
24.02.2021 15:08
В челябинском СНТ «Электрометаллург» замерзают люди
24.02.2021 14:57
Текслер созвал оперативный штаб
24.02.2021 14:55
Мастера из Златоуста сделают эксклюзивные короны для победителей Кубка мира по фристайлу
24.02.2021 14:54
На трассе разбился студент из Кусы
24.02.2021 14:37
Популярность сервисов доставки еды выросла в 6,5 раза
24.02.2021 14:33
Магнитогорец, убивший бывшую тещу и свидетельницу преступления, не скоро выйдет на свободу
24.02.2021 14:14
В районе поселка Петропавловский застрял еще один пассажирский автобус
24.02.2021 14:08
В Челябинске ураганный ветер нанес удар по светофорам и дорожным знакам
24.02.2021 14:07
Кредитный портфель ВТБ по льготной программе Минсельхоза в Челябинской области превысил 10 млрд рублей
24.02.2021 13:17
Южноуральские каратисты отличились на всероссийских соревнованиях
24.02.2021 13:14
В Челябинске три трамвайных вагона отправились в пробную поездку
24.02.2021 13:12
В десяти территориях Южного Урала объявлен режим ЧС
24.02.2021 13:08
В Златоусте грузовой поезд сбил пьяную женщину
24.02.2021 12:46
СМИ предупредили россиян о росте тарифов на тепло и свет
24.02.2021 12:39
Как полицейские спасали юных хоккеистов из снежного плена на трассе Южноуральск-Магнитогорск
24.02.2021 12:34
Непогода помешала убрать мусор в Челябинской области
24.02.2021 12:30
В Каслинском районе из снежного «плена» освобождены 11 автомобилей
24.02.2021 12:27
Челябинск сражается с последствиями стихии
24.02.2021 12:09
В Челябинске и Златоусте трамваи не ходят
24.02.2021 11:47
В Челябинской области выросла смертность среди пациентов с коронавирусом
24.02.2021 11:36
Бизнесмен из Омска, который передал взятку для ректора УралГУФК, остался на свободе
24.02.2021 11:13
Челябинец стал бронзовым призером чемпионата Европы по бадминтону
24.02.2021 11:12
В Челябинске в условиях сильных холодов такси «взвинтили» цены
24.02.2021 11:10
КСП Челябинской области проверит центр олимпийской подготовки по дзюдо
24.02.2021 11:03
Трое в лодке
24.02.2021 10:58
«Лыжня за облака» на Таганае состоялась несмотря на сильный мороз
24.02.2021 10:39
Энергетики стягивают в Челябинскую области дополнительные силы и средства
24.02.2021 10:22
В Челябинской области из-за непогоды задержаны пассажирские поезда
24.02.2021 10:14
Возле Пласта произошла массовая авария с участием полицейской машины