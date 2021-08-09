Челябинцы могут решить судьбу площадки возле ДС «Юность»

У жителей Челябинска есть два дня, чтобы озвучить свое мнение по поводу благоустройства площадки возле дворца спорта «Юность».

Об этом сегодня, девятого августа, на аппаратном совещании сообщил начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Павел Крутолапов.

«По вашему поручению, Наталья Петровна, управление архитектуры совместно с администрацией Центрального района ведет разработку прилегающей к дворцу спорта «Юность» территории на месте бывшего автовокзала. Для этой работы создан опрос среди граждан, в ходе которого мы предлагаем жителям придумать сценарий использования этой территории в будущем. На сегодняшний день анкетирование прошли 1607 человек, - отчитался Павел Крутолапов. - Анкетирование продолжится до 11 числа. Кто еще не успел пройти анкетирование, просим подключиться».

Глава Челябинска Наталья Котова настоятельно попросила Крутолапова проводить опросы на сайте «Активный житель 74», чтобы челябинцы «не узнавали об этом постфактум».

Пройти анкетирование по благоустройству территории возле ДС «Юность» можно на сайте управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска.