Челябинцы не готовы брать кредит на свой отдых

Только 3% челябинцев собираются брать или уже взяли кредит на летний отпуск. Чаще других займы на отпуск в финансовых организациях берет старшее поколение. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения, планирующие пойти в отпуск этим летом.

Взять кредит на летний отпуск планируют трое из 100 челябинцев (3%). Причем чаще всего заем ради отдыха оформляют опрошенные старше 45 лет (7%). По их мнению, финансовые сложности не должны препятствовать отдыху: «Перемены положительно сказываются на качестве работы и отношении к жизни». Однако большинство опрошенных (86%) против такого подхода: «Кто берёт кредит на отпуск?! Нет денег — сиди дома».



Противников «отпускных» кредитов больше среди мужчин, чем среди женщин (95% против 83% соответственно). Те, кто планирует провести отпуск за границей, чаще других отказываются влезать в долги ради отдыха (96%).