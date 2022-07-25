Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной

Челябинцы пожаловались на график работы общественного туалета, который открыли на обновлённой набережной. Попасть в уборную горожане могут только до 22 часов, хотя летом наплыв отдыхающих в центре города не иссякает до полуночи. О неудобствах сообщил в редакцию читатель ИА «Урал-пресс-информ».

«А после десяти вечера уже никто в туалет не ходит? – возмутился житель южноуральской столицы. – Народу в это время просто уйма! И куда всем идти? А многие родители гуляют с детьми. Им тоже по расписанию в туалет ходить?».

По словам мужчины, очереди в туалет выстраиваются огромные, особенно в пятницу и выходные дни. Обслуживать помещение сотрудники просто не успевают: к концу дня все углы уборной завалены кучами мусора, а находиться там больше минуты сложно даже самым непритязательным гражданам.

Напомним, что набережная реки Миасс приобрела свой новый облик в прошлом году. Здесь заменили ограждение, установили шезлонги, столики, малые архитектурные формы, а за филармонией открыли Арт-сквер с современной детской площадкой.