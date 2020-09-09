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Челябинцы предпочитают черепах

Общество
Сегодня, 14:29
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Автор: 
Евгения Александрова

Самыми популярными домашними питомцами у жителей Челябинска (кроме кошек и собак, конечно), как оказалось, являются попугаи, черепахи и шиншиллы. 

Именно этими прекрасными представителями фауны чаще всего интересуются покупатели на Авито, аналитики которого проанализировали предпочтения жителей южноуральской столицы.

Интересно, что попугаев (второе место) и ушастых грызунов-шиншилл (третье) в Челябинске опережают медлительные черепахи. 

Также довольно активно жители областного центра интересуются крысами, чуть реже - декоративными кроликами (у последних четвертое место в рейтинге Авито).

Немного реже горожане ищут крыс, а пятерку самых востребованных животных замыкают декоративные кролики.

В общероссийском рейтинге лидирует попугай. На втором месте здесь разместились крысы, на третьем - также шиншиллы.

К слову, жители нашей необъятной родины охотно заводят змей (у них десятое место), чешуйчатых "кошек" - так называют пятнистых эублефаров (маленьких проворных ящерок), хамелеонов и енотов (очаровательные хулиганы, любители проделок и шалостей, замыкают ТОП-15).

Что касается первой десятки общероссийского рейтинга, то в ней также "засветились" прожорливые хомяки, молчаливые рыбки, обаятельные морские свинки, мягкие и пушистые декоративные кролики, флегматичные черепахи и любопытные хорьки.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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