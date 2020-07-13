Челябинцы превратили городские пляжи в помойки

Глава Челябинска Наталья Котова возмутилась, что челябинцы превратили городские пляжи в настоящие помойки. Несмотря на то, что в регионе действует режим повышенной готовности, они устраивают посиделки на открытом воздухе. А после себя оставляют горы мусора и пустых бутылок.

Об этом Наталья Котова сказала сегодня, 13 июля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Мы создали все условия для отдыха на пляжах. Горожане курят везде там, оставляют после себя окурки и мусор. Это общественное место. Организуйте работу с полицией, рейды совместные», - дала распоряжение подчиненным Наталья Котова.

«Полицейские Челябинска с целью предотвращения несчастных случаев на воде на регулярной основе проводят профилактические рейды по пляжам. И они также напоминают о том, что за распитие алкогольной продукции предусмотрена административная ответственность. При выявлении граждан, распивающих алкогольную продукцию в запрещенных федеральным законом местах, правонарушители привлекаются к административной ответственности в соответствии с частью первой статьи 20.20 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах». Санкция данной части статьи влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до полутора тысяч рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Добавим, что за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения в соответствии со статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях также предусмотрен штраф в размере от пятисот до полутора тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Рейды полицейские по пляжам проводят совместно с сотрудниками МЧС.

Напомним, что в Челябинске разрешенными для купания являются 12 пляжей:

- три муниципальных пляжа на Шершневском водохранилище (проезд Шершнёвский бор, 6/1), на Смолино (пер.Дачный, 2/2) и на Первом озере (пер.Мамина, 1А);

- три ведомственных на озере Смолино. Это гостиничный комплекс «Березка» (ул.Чапаева,112), «SMOLINOPARK» (ул.Чапаева, 114) и пляж Челябинского областного центра реабилитации;

- шесть частных: три на Шершнях — городской пляж, пляжи «Белый парус» и «Ясень» (вблизи дома №11 по пер.Большой); два на Смолино — «Солнечный берег» (ул.Хуторная, 70/1) и «Прибой» (за домом № 79 по ул. Новороссийская), на озере Первое - пляж «Восточный берег» (пр.Виктора Давыдова,7).

Ежедневно на стационарных постах, расположенных на пляжах города, на сменное дежурство заступают квалифицированные матросы-спасатели.

Инна Шемаева