29.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 ноября (18+)
29.11.2022
В Челябинске запустили «Несуровый маршрут» для самостоятельных туристов
29.11.2022
Новое назначение в ГУ МВД
29.11.2022
Челябинцы смогут сами самостоятельно открывать двери трамваев
29.11.2022
В Копейске задержан пьяный маршрутчик
29.11.2022
Больницы Челябинской области пополняются специалистами из-за рубежа
Челябинцы смогут сами самостоятельно открывать двери трамваев
Новшество начнет действовать в столице Южного Урала с первого декабря
28.11.2022
В 2023 году по улицам Магнитогорска будут курсировать только новые трамваи
01.09.2022
Первого сентября по улицам Челябинска стали курсировать еще два новых трамвая
05.07.2022
В Челябинске обкатывают «ракетный» трамвай
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022