Челябинцы смогут сами самостоятельно открывать двери трамваев

Жители Челябинска и гости города с первого декабря текущего года смогут сами открывать двери новых трамваев.

Как сообщает ООО «ЧелябГЭТ», нажимать кнопки для входа в салон или выхода из него пассажиры смогут благодаря системе адресного открытия дверей.

ЧелябГЭТ» рассказал и показал, как работает данная система:

«При подъезде к остановке общественного транспорта водитель включает разрешение на открывание дверей пассажирами. При этом открываются не все двери транспортного средства, а только те, которые нужны пассажирам для посадки или высадки.

Кнопки адресного открывания дверей в новых трамваях располагаются на всех дверях - как со стороны салона, так и со стороны улицы.

Кнопку сложно не заметить: у нее ярко-зеленый корпус с дополнительной светодиодной подсветкой. После полной остановки вагона кнопка становится активной и вокруг нее загорается зеленый индикатор».

На предприятии пояснили, что система адресного открытия дверей сохраняет комфортный микроклимат в салоне, делая работу обогревателя (зимой) и кондиционера (летом) максимально эффективной. Помимо этого, благодаря ей происходит экономия электроэнергии и значительно уменьшается износ дверных механизмов.