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Челябинцы смогут уединиться и сходить в туалет в парке Пушкина

В скором будущем в Челябинске  преобразится парк имени Пушкина. Там появится общественный туалет и будут обустроены уединенные места.

Как сообщили в управлении архитектуры Челябинска, сейчас по периметру парка Пушкина не хватает прогулочного пути от улицы  Цвиллинга до драмтеатра, но скоро все изменится. Руководителем проекта является архитектор-градостроитель Алексей Пастухов.

В проекте архитекторы сделали упор на современные детали благоустройства, которые рождают и новые функции пространства.

Планируется улучшить вход в парк Пушкина. Довести ширину проездов и парковочных мест до нормативов. Добавить тротуар вдоль парковки с помощью сужения проезда, а также сделать дорожки со стороны Дома профсоюзов до драмтеатра к существующим дорожкам парка. Также в проекте предусмотрено благоустройство уединенных мест.

Еще одно ключевое решение - поставить в парке Пушкина современный общественный туалет.

Проект предполагается реализовать в 2021 году.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ, в миллионном Челябинске крайне мало туалетов в общественных местах. Их попросту нет в центре города, а в парках ограниченное количество, и платные.

Однако хорошая новость: наконец-то общественный туалет появился и на Алом поле. Он бесплатный.

Автор: Инна Шемаева
Общественный туалет
Челябинск
парк Пушкина
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