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Спортивное ориентирование в Челябинске – в поисках туалета

Общество
Сегодня, 11:40
Автор: 
Анастасия Гончарова

В миллионном Челябинске крайне мало туалетов в общественных местах.

И сейчас, когда на дворе прекрасная летняя погода и город постепенно выходит из пандемии, этот вопрос становится всё более актуальным, ведь всё больше времени люди проводят на улице, в том числе с детьми.

Признаюсь, мне как журналисту и вообще как человеку интереснее на другие темы писать и говорить.  Но наводить порядок  с этой проблемой в городе надо.

Ещё недавно СМИ действительно были четвёртой властью, а чиновники были читающими и обращали внимание на поднятые в прессе вопросы.  Напомним, этой зимой мы уже поднимали эту «горшочную» тему - разбирались, как обстоят дела с туалетами  в центральных парках города.

Однако воз и ныне там.

А на днях к нам в редакцию поступил звонок от жителей Челябинска с соответствующей жалобой на торговые сети. Гордо « по-центральному» расположившиеся «Никитинские ряды», конечно, в связи с общественно-политической ситуацией в стране работают не в полную мощь. Но они работают и продавцы с охранниками не держат ведра под прилавками, как это было на стихийных рынках.  Они пользуются туалетом.

Однако покупателям отказано в подобной роскоши. Читатели, что позвонили нам, были с маленьким ребёнком, и туалет нужен был именно малышу. Даже этот факт не смог поколебать очень ответственного охранника. По его словам, туалет заработает для посетителей, когда все отделы «подземелья» откроются.

Как сказал один умный человек о том, что происходит сегодня в мире, на нашей планете сработал стоп-кран. И это дало нам возможность остановиться и задуматься о вечном, о человеческих взаимоотношениях, сделать переоценку ценностей.

В данном случае охранник повёл себя ну как очень ответственный сотрудник, беспрекословно следующий инструкциям администрации. Но, видимо, забыл, что он человек. Как бы он поступил, если в туалет нужно было его собственным детям или внукам?

Странные административные решения и человеческий фактор.

Кстати, известны факты, что в торговом комплексе «Алый» подобные ситуации с невозможностью сходить даже ребёнку в туалет возникали и до «изоляции», когда магазин успешно функционировал.

Конечно, частные торговые сети - не в прямом подчинении у наших чиновников. Но для чего тогда существует администрация города, если не для того, чтобы регулировать правила игры? К тому же в силах чиновников обеспечить город нормальными добротными туалетами самостоятельно, не полагаясь на торговые комплексы.

А пока жителям и гостям города приходится «играть» в спортивное ориентирование - на предмет поиска туалета или подходящих кустов.

А ещё, чтобы веселее и познавательнее было,  можно проводить экскурсии по местам былой «туалетной» славы. В районе Площади Революции, к примеру, несколько таких мест: ныне известный ресторан «Титаник», неопознанный, с вензелями на двери объект на улице Цвиллинга в здании «Южного Урала», пустое место возле Молодежного театра, которое ранее занимал «оранжевый домик». А когда-то не зарастала сюда народная тропа...

 

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Автор: 
Анастасия Гончарова
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