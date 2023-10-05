Рядом с ледовой ареной «Трактор» в Челябинске установят модульный туалет

Рядом с ледовой ареной «Трактор» в Калининском районе Челябинска ООО «Стройэкосервис» установит модульный туалет. Эти работы обойдутся почти в шесть миллионов 111 тысяч рублей.

Общественный туалет будет установлен в рамках контракта на благоустройство зеленой зоны по улице Салавата Юлаева (второй этап), которая находится между ЛА «Трактор» (улица 250-летия Челябинска, 38) и земельным участком для размещения комплекса храмовой застройки в границах улицы Салавата Юлаева, улицы 250-летия Челябинска, проспекта Героя России Евгения Родионова и Новоградского проспекта.

Отметим, заявки от желающих получить данный муниципальный контракт, заказчиком которого является администрация Калининского района, велся в период с 21 по 29 сентября. Так как была подана лишь одна заявка (была признана соответствующей требованиям), снижения цены контракта не произошло.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен закончить все работы по установке санитарно-гигиенического комплекса на две кабины (внутренние стены и потолок – сэндвич-панель) в срок до 20 ноября текущего года.

В технической документации отмечается, что туалет будет серого цвета, его высота составит 2,7 метра, ширина – 2,4 метра, длина – 7,2 метра.

Туалет будет приспособлен для маломобильных групп населения, в нем установят два раскладных горизонтальных столика для пеленания.