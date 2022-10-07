Челябинцы снова жалуются на уличную торговлю: не Гагарина, а цыганский табор

Челябинцы снова и снова просят главу города Наталью Котову разобраться с уличной торговлей, которая процветает на Гагарина в Ленинском районе.

Если раньше вдоль этой улицы практически все тротуары были перекрыты точками по продаже арбузов, яблок и овощей, то сейчас там появились лотки, с которых можно купить носки, нижнее белье, полотенца, кофточки и постельное белье.

Об этом челябинцы написали в социальной сети «Пусть Котова знает!».

«Вот такой бардак творится напротив Сбербанка на пересечении Гагарина и Дзержинского. А рядом стоит киоск, продают сигареты. Мне уже несколько раз отвечали, что киоск снесут, так и не сносят. А недалеко есть базар «Юрьевский», он почти пустой, но, нет, эти торгаши будут стоять напротив «Сбербанка». Позор нашим чинушам, ничего не хотят делать. А господин Орел (глава Ленинского района – прим.), что, не видит этого бардака? Или не хочет видеть. Примите меры», - говорится в сообщении.

Реакция людей на уличную торговлю неоднозначная: кто-то считает негигиеничным торговать бельем на улице, кто-то наоборот уверен, что экономит, покупая на улице, а не в бутиках.

Стоит отметить, что полиция регулярно проводит рейды, составляет протоколы, суды выносят решения, уличных торговцев штрафуют. Но это их не останавливает, они снова возвращаются на насиженные места. Видимо, судебные штрафы торговцы воспринимают как плату