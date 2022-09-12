Челябинцы жалуются, что улица Гагарина превратилась в кишлак

Челябинцы просят главу Челябинска разобраться с уличной торговлей, которая процветает на улице Гагарина в Ленинском районе. Вдоль нее практически все тротуары перекрыты точками по продаже арбузов, яблок и овощей. При этом чиновники рапортуют, что работа по пресечению несанкционированной торговле ведется ежедневно.

Улица Гагарина в Челябинске напоминает восточный базар или Москву середины 90-х. Уличная торговля процветает в границах улицы Гагарина и Меридиана от ТРК Алмаз до Авроры. Купить можно все: постельное белье, одежду, овощи и фрукты. После себя торговцы оставляют грязь, на улицах антисанитария.

Сообщения жителей Ленинского района о процветании уличной торговли на улице Гагарина в группе «Пусть Котова знает» похожи на крик души.

«Сегодня утром шел на работу по улице Гагарина. Возле дома № 40 тротуар практически перекрыт арбузами и другим тухляком. Примите меры по устранению с тротуара этого безобразия!», - пишет местный житель.

«Почему Вы (глава города) и Орел (глава Ленинского районе) не принимают ни каких мер с бардаком на улице Гагарина. Вам не стыдно что такой бардак на этой улице? Это же гостевая улица, а выглядит хуже кишлака. Сколько уже пишем про этот бардак, а меры так и не принимают, вы не хотите наводить порядок или не умеете?», - пишет Валентина Салемгареева.

«Как вы не поймете, это карманная- точечная экономика Челябинска. Вся политика власти направлена на денежное освоение кассы, кто где и сколько сможет», - считает местный житель Максим Ковальчук.

«У нас крысы из-за этой уличной торговли по подъезду гуляют. Администрации дела нет до этого», - сообщает Андрей Фролов.

Чиновница из администрации Ирина Тишина сегодня, 12 сентября, на традиционном аппаратном совещании добро рапортует. За уличных торговцев составлен аж один протокол за административное правонарушение.

«Ведется работа по пресечению несанкционированной уличной торговли. За неделю совместно с полицией проведено два рейда, составлен один протокол. Для сезонных ярмарок организованы места на территории СНТ», - сказала исполняющая обязанности главы Ленинского района Ирина Тишина.

Эти словами чиновница и вызвала гнев главы города.

«У вас вся улица Гагарина – это сезонная ярмарка или что это? Разбирайтесь, привлекайте полицию. Наведите порядок на Гагарина», - сказала Наталья Котова.

Стоит отметить, что полиция регулярно проводит рейды, составляются протоколы, суды выносят решения, уличных торговцев штрафуют. Но их не останавливает, они снова возвращаются на насиженные места. Видимо, что судебные штрафы они воспринимают, как плата за место на тротуаре для их потрепанной палатки и право торговли.