Челябинцы устали жить без воды

Челябинцы последнее время то и дело жалуются на перебои с водой, оставляя множество гневных сообщений в социальных сетях.

Вчера, 27 марта, поздно вечером сообщество администрации города в ВКонтакте жалобами на не включенную, как было обещано, воду забросали жители Чурилово, где водоснабжение отключили в связи с повреждением на водоводе. Люди были просто в бешенстве – число возмущенных комментариев составило около сотни (судя по накалу страстей, организованный властями подвоз воды чуриловцев не успокоил).

В обсуждении отключения воды в Чурилово приняла участие и челябинка Ирина Созыкина, которая, отметив, что чуриловцев хотя бы предупредили о грядущем отключении, посетовала, что в доме №21 по улице Цинковой «после аварии просто отключили весь дом от отопления и горячей воды, и все».

«И третьим сутки дом остывает. Авария...А в пятницу только и сделали, что отключение. И за все выходные никого. И в понедельник только еще решать будут, что делать с трубами гнилыми. Так и сидим...» - пожаловалась жительница дома мэрии в воскресенье, 26 марта (о ситуации, в которую попал весь дом, Ирина Созыкина сообщила под постом об отключении воды в Чурилово).

В понедельник, 27 марта, администрация Челябинска ответила расстроенной горожанке, что в настоящее время управляющей организацией ООО «Метаком-Сервис» (телефон: 700-17-48) проводятся ремонтные работы по устранению технологического нарушения на инженерных сетях теплоснабжения.

«Ориентировочный срок окончания ремонтных работ – 29.03.2023», - «порадовали» в мэрии.

Такой ответ горожанку, мягко говоря, не порадовал.

«У нас прорыв в конкретной квартире!!! Заявку повторно оставили сегодня (27 марта), но никого так и не было с утра!!! Дом без отопления и горячей воды четвертые сутки!!!!! В пятницу даже акт не составили о затоплении и прорыве!!!!» - ответила челябинка мэрии.

Отметим, жалобы на перебои с водоснабжением на прошлой неделе оказались одними из самых многочисленных (наряду, например, с обращениями по поводу уборки города) – об этом в понедельник, 27 марта, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска Валерий Смирнов.

Отсутствие воды – это одна проблема, ее качество – другая (челябинцы очень много и активно жалуются на воду отвратительных, грязно-коричневых оттенков, причем жалобы поступают из разных районов южноуральской столицы).