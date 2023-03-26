В понедельник в Чурилово на 13 часов отключат водоснабжение, но уже сегодня в ряде домов воды нет

В понедельник, 27 марта, в Чурилово (Челябинский городской округ) будет отключено водоснабжение в связи с повреждением на водоводе. Но уже сегодня жители микрорайона жалуются на низкий напор и отсутствие воды в ряде домов, а также на потоки воды на улице Трашутина.

«В связи с устранением повреждения на водоводе 27 марта с 9 до 22 часов будет отключено водоснабжение в жилых и административных зданиях в микрорайоне Чурилово», - предупредили в городской администрации и поспросили жителей сделать необходимый запас воды.

Без воды останутся 115 жилых домов, одна школа, семь детских садов, две котельные и 11 административных зданий.

Все вопросы можно задать по телефону информационно-справочной службы 214-00-14 (круглосуточно).

О подтоплении улиц в микрорайоне Чурилово жители сообщали губернатору еще в субботу, 25 марта. Прорыв произошел в пятницу, 24 марта.

«У нас в Чурилово потоп! За трое суток бассейн огромный! Никто ничего не делает! Аварийка приезжала в пятницу и уехала! Нам ждать, когда дом под воду уйдёт? Трашутина, 41», - написала Ирина С. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Сегодня в группе «[В] Чурилово | Челябинск» жители сообщают, что нет горячей воды в домах №48, №44, №42, №16, №10 на улице Зальцмана (в восьмом доме на этой улице вообще нет воды), в доме №11 на ул. 1-Эльтонская, в доме №33 на ул. Трашутина, в доме №55 на ул. 2-Эльтонская в некоторых домах на улице Зальцмана.