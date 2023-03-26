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отключение водоснабжения
Восстановление водоснабжения
Чурилово
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26.03.2023 21:46
Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» и «[В] Чурилово | Челябинск» ВКонтакте

В понедельник в Чурилово на 13 часов отключат водоснабжение, но уже сегодня в ряде домов воды нет

В понедельник, 27 марта, в Чурилово (Челябинский городской округ) будет отключено водоснабжение в связи с повреждением на водоводе. Но уже сегодня жители микрорайона жалуются на низкий напор и отсутствие воды в ряде домов, а также на потоки воды на улице Трашутина.

«В связи с устранением повреждения на водоводе 27 марта с 9 до 22 часов будет отключено водоснабжение в жилых и административных зданиях в микрорайоне Чурилово», - предупредили в городской администрации и поспросили жителей сделать необходимый запас воды.

Без воды останутся 115 жилых домов, одна школа, семь детских садов, две котельные и 11 административных зданий.

Все вопросы можно задать по телефону информационно-справочной службы 214-00-14 (круглосуточно).

О подтоплении улиц в микрорайоне Чурилово жители сообщали губернатору еще в субботу, 25 марта. Прорыв произошел в пятницу, 24 марта.

«У нас в Чурилово потоп! За трое суток бассейн огромный! Никто ничего не делает! Аварийка приезжала в пятницу и уехала! Нам ждать, когда дом под воду уйдёт? Трашутина, 41», - написала Ирина С. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Сегодня в группе «[В] Чурилово | Челябинск» жители сообщают, что нет горячей воды в домах №48, №44, №42, №16, №10 на улице Зальцмана (в восьмом доме на этой улице вообще нет воды), в доме №11 на ул. 1-Эльтонская, в доме №33 на ул. Трашутина, в доме №55 на ул. 2-Эльтонская в некоторых домах на улице Зальцмана.

отключение водоснабжения
Восстановление водоснабжения
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Анонсы событий и мероприятий на 23 марта (18+)

22.03.2023 18:04

«Единая Россия» оценила качество капремонта в детской поликлинике №6 Челябинска

22.03.2023 17:54

В Челябинской области появятся «Врата Урала» и «Большая вода»

22.03.2023 17:45

В Челябинской области КАМАЗ смял «Тойоту»

22.03.2023 17:33

В Челябинской области волонтеры в погонах позаботились о несовершеннолетних

22.03.2023 17:29

Владимир Путин поблагодарил «Единую Россию» за абсолютно патриотическую позицию

22.03.2023 17:15

В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках

22.03.2023 17:00

Российское историческое общество высоко оценило книгу «Александр I на Урале»

22.03.2023 16:36

Челябинские журналисты сразились в игре «Ключевая ставка»

22.03.2023 15:31

Оштрафована компания, сорвавшая сроки строительства детсада в Копейске

22.03.2023 15:19

На телеканале ТВ-3 новый генеральный продюсер