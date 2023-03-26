26.03.2023
Губернатор назначил трех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Миасса
26.03.2023
В ДТП в Челябинской области погибли пять человек, их них четверо подростков
24.03.2023
В Челябинске оперативно раскрыто ночное нападение на мужчину
24.03.2023
Сотрудникам Челябинского театра оперы и балета вручили премии Законодательного собрания
24.03.2023
В челябинской Сосновке закроют движение на Пионерской
24.03.2023
«Единая Россия» отправила 26-й конвой с помощью на Донбасс
В понедельник в Чурилово на 13 часов отключат водоснабжение, но уже сегодня в ряде домов воды нет
03.01.2023
Из-за снегопада ряд населенных пунктов в Агаповском районе остался без воды и тепла
23.12.2022
К жителям многострадального Красногорского вода «наведывается» по графику
15.12.2022
Жители Коркино пожаловались губернатору на проблемы с водоснабжением и высокие тарифы
09.06.2022
Текслер – главам: Проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативных сроков
Анонсы событий и мероприятий на 27 марта (18+)
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
24.03.2023
В Челябинской области под угрозой сокращения оказались 1114 сотрудников
24.03.2023
Челябинск готов потратить 2,5 миллиона рублей на праздничные салюты 1 и 9 мая
24.03.2023
Текслер: На Южном Урале сложилась крепкая, эффективная система образования
23.03.2023