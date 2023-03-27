Для жителей Чурилово, где отключили водоснабжение, утром организовали подвоз воды

Для жителей микрорайона Чурилово, где в понедельник, 27 марта, на 13 часов отключат водоснабжение, будет организован подвоз воды.

Как сообщили в городской администрации, к 10 часам воду привезут к дому №26 по ул. Трашутина. Черех полчаса – к 10 часам 30 минутам – водовозка прибудет к дому 11 по ул. К. Духова, д. 11, а к 11 часам – в детский сад (ул. Зальцмана, д. 24).

Напомним, в связи с устранением повреждения на водоводе 27 марта с 9 до 22 часов отключено водоснабжение в жилых и административных зданиях в микрорайоне Чурилово. Без воды остались 115 жилых домов, одна школа, семь детских садов, две котельные и 11 административных зданий.

Жители в соцсетях возмущаются, что воду в некоторых домах отключили еще вчера. А у в ряде домов вода из-под крана течет желтая вода с неприятным запахом.

«В этом месяце больше заплатим и по счётчикам. Вода жёлтая, до нормального цвета надо воду постоянно спускать. Сколько ее течет просто так», - пишет Наталия.

В администрации заверяют, что для выявления причин изменения цветности и запаха воды санитарно-лабораторной службой муниципального унитарного предприятия «Производственное Объединение Водоснабжения и Водоотведения» ежедневно производится отбор проб питьевой воды по всем насосным станциям города.

«В случае длительности проявления данного факта вы можете сделать заявку в свою управляющую организацию (контакты которой указаны в квитанциях на оплату коммунальных услуг) для взятия проб воды непосредственно в Вашем доме и проведения лабораторных исследований совместно с МУП «ПОВВ» (214-00-14)», - советуют в мэрии.

Жители также интересуются, кому придется платить за перерасход воды (в связи с необходимостью сливать ее до появления нормального цвета) и за потери из-за прорыва.

«Перерасчет платы за нарушение качества предоставления коммунальной услуги осуществляется на основании акта, подтверждающего период отсутствия или некачественного предоставления услуги», - объяснили в администрации.

Все вопросы можно задать по телефону информационно-справочной службы 214-00-14 (круглосуточно).