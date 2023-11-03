Челябинцы вошли в историю советской фотографии

В Санкт-Петербурге вышла в свет книга Валерия Вальрана «Советская фотография. 1956 – 1986».В ней есть страницы, посвященные челябинским фотомастерам.

Новая книга – своеобразное продолжение предыдущей книги автора "Советская фотография. 1917-1955", которая была посвящена истории отечественной фотографии в ее наиболее драматичный период с 1917 по 1955 год. Тогда новые фотографические школы боролись с традиционными, менялись приоритеты, государство стремилось взять фотографию под контроль, репрессируя одних фотографов и поддерживая других, стараясь превратить фотографию в орудие политической пропаганды.

Однако, считает автор издания, в это же время (1925-1935) русская фотография переживала свой "золотой век", став одной из самых интересных и авангардных в мире. Кадры Второй мировой войны, сделанные советскими фотографами, также вошли в золотой фонд мировой фотографии.

Книга «Советская фотография: 1956 – 1986» - первая попытка изложить историю советской фотографии от послесталинского периода вплоть до перестройки. В книге автор выделяет три этапа – 1956 – 1962, 1963 – 1968, 1969 – 1986. На каждом из них прослеживаются формирование и развитие трех видов фотографии – фоторепортаж, клубная фотография и фотоандеграунд. Каждый исторический этап автор анализирует с точки зрения социокультурной ситуации, в которой развивалась фотография, и рассматривает творчество наиболее ярких фотографов в этот период.

Издание знакомит с творчеством 105 советских фотографов, среди которых несколько челябинских фотомастеров – Владимир Белковский, Сергей Васильев, Юрий Теуш, Евгений Ткаченко, ставшие одними из создателей Челябинского городского фотоклуба. Фотоклуб этот был создан в декабре 1959 года при областной газете «Челябинский рабочий». Он дал старт в фотожурналистику Сергею Васильеву и Михаилу Петрову, без творчества которых невозможно представить газетные страницы Челябинска в 60-80-е годы.

Истории ЧФК – так звали Челябинский фотоклуб - посвящена отдельная глава в новой книге. В восьмидесятые годы Челябинск благодаря ЧФК и его фотомастерам считали одной из фотографических столиц Советского Союза. Не раз в гости к уральцам приезжали фотомастера не только из Москвы, но и других республик СССР.

Книга, как говорится в аннотации, адресована широкому кругу читателей, интересующихся фотографией и историей отечественной культуры.

Знаменитые снимки челябинцев – «Уральская мадонна» Владимира Белковского и «Трудное золото» Юрия Теуша.