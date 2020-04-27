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Челябинцы жалуются, что кассиры и аптекари работают без медицинских масок

Общество
Сегодня, 14:18

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала, чтобы руководители торговых сетей следили за выполнением санитарно-эпидемиологических требований. Стали поступать жалобы жителей на то, что кассиры не носят медицинские маски. В этом также были замечены и сотрудники аптек.

Об этом глава Челябинска Наталья Котова, сказала сегодня, 27 апреля, на традиционном аппаратном совещании в администрации города. Находясь на рабочем месте, сотрудники торговых сетей и аптек не соблюдают дистанционные режимы и не носят медицинские маски.

«Поступают сигналы от жителей, что в торговых сетях на кассах сидят сотрудники без масок, поэтому настоятельное требование, чтобы руководители следили, как соблюдается масочный режим и остальные требования. Такие же разговоры нужно провести и в отношении аптек», - потребовала Наталья Котова.

 «Об это говорилось очень много. Нами рассылались письма главного санитарного врача Российской Федерации и главного санитарного врача Челябинской области о том, что необходимо соблюдать все дезинфекционные мероприятия, в том числе в организациях и на предприятиях любых форм собственности. Это дистанция, это ношения масок, использование антисептиков. Также было рекомендовано обрабатывать помещения и территории своих предприятий антисептиками, а не как раньше просто мытье водой.  Были разосланы методические рекомендации, в которых указаны все средства, которые можно использовать сейчас. Работодатели должны их выполнять. Что касается аптек, то он нам не подчиняются, у них негосударственная форма собственности, за исключением областного аптечного склада и его филиалов. Но там все очень строго. Я готова подготовить письмо за вашей подписью в адрес руководителей», - сообщила руководитель управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

Напомним, согласно распоряжению регионального правительства, с 28 апреля в области закрыты предприятия общепита (кафе, рестораны, бары), кроме тех, кто обеспечивает питание на производстве и онлайн-доставки. А также все магазины, кроме продовольственных магазинов и тех, что торгую товарами первой необходимости. Также закрыты все библиотеки и развлекательные заведения, фитнес-центры, бани и сауны. Приостановлено оказание стоматологических услуг, за исключением неотложных случаев.

13 апреля было принято решение о введении некоторых послаблений по разрешенной трудовой деятельности – можно работать некоторым парикмахерским, салонам красоты, частично сфере бытовых услуг, прокату. При этом в организациях и предприятиях, которые работают, должны соблюдаться все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Добавим, полиция Челябинска сейчас продолжает проводить профилактические беседы с горожанами, в ходе которых до них доводится информация о необходимости соблюдения режима изоляции и принятии мер предосторожности. Стражи порядка призывают южноуральцев не выходить из дома без крайней необходимости.

 

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Теги
Челябинск
коронавирус
Наталья Котова
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