Челябинец обвинил председателя СНТ в том, что он превратил свой участок в «резиновый»

В группе «Л.А. Текслер, ПОМОГИ! житель Челябинска разместил обращение к главе Челябинской области и начальнику главного регионального полицейского главка Михаилу Скокову с жалобой на председателя СНТ «Слава» Александра Мусаева. Мужчина обвиняет его в том, что он за деньги на своем садовом участке прописывает людей.

Челябинец Магамед Калимаджаров утверждает, что председатель СНТ «Слава» зарабатывает на приезжих россиянах и превратил свой садовый участок в «резиновый».

«Просим вас принять меры в отношении председателя СНТ «Слава» Мусаева Александра, который в течение нескольких лет в нарушение закона за деньги прописывает неизвестных людей (порядка 20 человек) на своем садовом участке (квартал 16 участок 34). Поиск клиентов осуществляется через сайт Авито. Стоимость регистрации три тысячи рублей с человека.

На многочисленные жалобы в Курчатовский отдел полиции сотрудники не реагируют, в отношении Мусаева мер никаких не принимается», - пишет челябинец.

В полиции Челябинска прокомментировали ситуацию.

«В отношении указанного мужчины в 2021 году было возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ – «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Всего было зарегистрировано порядка 40 человек. Все они сняты с регистрационного учета», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Более фактов фиктивной регистрации зарегистрировано не было. Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по данной статье – три года лишения свободы.

На момент публикации материала руководитель СНТ оказался не готов комментировать ситуацию и пообещал сделать это в ближайшее время.